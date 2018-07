‘Microsft Azure loopt in op koploper AWS’

Amazon Web Services lijkt momenteel een grote voorsprong te hebben op de concurrentie, maar daar kan wel eens verandering in komen. Uit onderzoek van Goldman Sachs onder CIO’s van grote publieke bedrijven, waar Wall Street Journal over schrijft, blijkt namelijk dat nummer twee Microsoft Azure terrein wint.

Op de vraag welke public cloud-providers de CIO’s momenteel gebruiken voor Infrastructure as a Service (IaaS), antwoordt 56 procent AWS en 49 procent Azure. Daarmee doen deze twee partijen het aanzienlijk beter dan andere aanbieder. Google Cloud volgt namelijk met meer dan tien procent, daarna komen VMware en Oracle met minder dan tien procent.

Potentieel Azure

Het onderzoek keek ook naar welke services de CIO’s over drie jaar verwachten te gebruiken. In dat geval zullen de twee cloudproviders even veel gebruikt worden, met een score van 59 procent. Bij de combinatie van IaaS met Platform as a Service (PaaS), scoort Azure met 77 procent zelfs hoger dan AWS (72 procent). Daarna volgen Salesforce, Google en Oracle.

Voorlopig blijft AWS de nummer één cloudservice voor IaaS. Een analist van Goldman geeft echter aan dat Azure het potentieel heeft de komende drie jaar een vergelijkbare workload-penetratiegraad te bereiken. “Hetzelfde aantal CIO’s geeft aan van plan te zijn dezelfde platformen te gebruiken”, aldus de analist. Ook ziet de investeringsbank dat Google zijn nummer drie positie verbetert, zeker in de afgelopen zes maanden.

Beeld

Goldman Sachs concludeert dit na onderzoek onder honderd CIO’s van publieke bedrijven uit verschillende industrieën. De meeste bedrijven noteren een jaaromzet van meer dan één miljard dollar. Sinds 2002 voert de investeringsbank deze onderzoeken uit.

Zo blijkt bijvoorbeeld ook dat de IT-investeringsplannen van de CIO’s vanaf het begin van het jaar niet veel veranderd zijn. Security staat bovenaan de lijst, gevolgd door Software as a Service (SaaS), analytics en cloud. De CIO’s verwachten het komende jaar minder uit te geven aan middleware, databases, besturingssystemen en virtualisatie.