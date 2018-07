Microsoft brengt na zomer opnamefunctie naar Skype

Microsoft staat op het punt om de Skype-app voor Windows flink te veranderen. Niet alleen komt er een nieuw ontwerp, dat de desktopversie dichter bij de mobiele versie van Skype brengt, ook krijgt de software enkele belangrijke nieuwe functies. Zo wordt het eindelijk mogelijk om gesprekken op te nemen, zonder daar een apart programmatje voor te moeten downloaden.

Per 1 september wordt volgens The Verge de nieuwe versie van Skype, nummer acht, uitgerold naar gebruikers van de desktopversie. De nieuwe desktopversie van Skype omvat veel functies van de mobiele versie. Zo zijn de @-mentions, reacties op berichten en het notificatiepaneel straks allemaal beschikbaar voor desktopgebruikers.

Meer functies

Maar er zijn meer nieuwe functies. Zo wordt het voor mensen in groepsgesprekken gemakkelijker om foto’s te delen, of om het scherm te delen. Ook is er een galerij toegevoegd aan Skype, waar het makkelijk is om links, documenten en foto’s te bekijken die in het verleden in een gesprek gedeeld zijn.

Microsoft is ook van plan om wat extra functies naar de desktopversie van Skype te brengen. Zo komen er bij gesprekken leesbevestigingen te staan. Daarnaast kunnen mensen privégesprekken aanmaken, die door Signal Protocol beschermd worden. Op die manier zorgt Microsoft ervoor dat audiogesprekken en tekstgesprekken end-to-end versleuteld zijn.

Mooi is ook de toevoeging van een opnamefunctie aan Skype. Lange tijd moesten mensen daarvoor steunen op programma’s van derden, maar Microsoft voegt die mogelijkheid eindelijk toe aan zijn software. Daarmee heeft het bedrijf ook geluisterd naar de vraag van gebruikers, want die willen deze functie al tijden in Skype geïntegreerd zien worden.