Dell EMC updatet zijn Azure Stack-aanbod met Cloud Flex

Dell EMC heeft tijdens Microsofts Inspire-conferentie updates voor zijn Azure Stack on-premise private cloud infrastructuur-aanbod onthuld. Zo zal het Cloud Flex-programma komen naar Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, wat resulteert in een nieuw prijsmodel. Ook komen er nieuwe technische mogelijkheden bij.

De kostenstructuur van Cloud Flex bevat maandelijkse betalingen, zodat er vooraf niet hoge betalingen plaatsvinden. Op deze manier wil Dell EMC het voor partners eenvoudiger maken om Azure Stack uit te proberen. Volgens het bedrijf is er vanuit het MKB veel belangstelling voor het platform, zij kunnen hierdoor de kosten voortaan beter spreiden.

Andere updates

Tegelijkertijd komt Dell EMC met nog wat andere uitbreidingen voor zijn aanbod. Klanten zouden namelijk ook wachten op meer flexibiliteit in hardware. Zodoende biedt het bedrijf een all-flash VxRack Azure Stack configuratieoptie, inclusief 25G rack switches. De nieuwe configuratie verbruikt onder meer minder stroom en vereist minder cooling.

Daarnaast wordt de nieuwe feature Automated HCI Patch and Update toegevoegd, om de tijd voor het patches en updaten te laten afnemen. Iedere node moet normaliter namelijk apart naar de onderhoudsmodus gebracht worden, iets wat meerdere stappen vereist. De orkestratietool maakt het voor gebruikers mogelijk om de firmware voor de gehele VxRack Azure Stack scale-unit in één stap te updaten.

Tot slot zien we nog dat Dell EMC’s SecureVM-encryptie geïntegreerd is in Azure Stack. Met de ze functie kunnen beheerders end-to-end encryptie inschakelen voor zowel private als public clouds.

Inspire

Microsofts partnerconferentie is jaarlijks goed voor allerlei aankondigingen, die niet alleen van de techgigant uit Redmond zelf af komen. Inspire vindt deze week nog plaats, dus er kan nog meer nieuws naar buiten komen. Houd Techzine in de gaten voor de interessante ontwikkelingen.