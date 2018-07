IBM eist 167 miljoen dollar schadevergoeding van Groupon

IBM vraagt een Amerikaanse jury om Groupon een boete van 167 miljoen dollar op te leggen voor het gebruik van gepatenteerde technologie zonder dat het daar toestemming voor had. Volgens de advocaat van IBM had Groupon een licentie moeten kopen op de techniek en heeft het dat niet gedaan.

Dat vertelde IBM-advocaat John Desmarais vandaag tegenover de rechtbank in Delaware. Groupon gebruikte bepaalde technieken die IBM gepatenteerd heeft, om zijn aanbiedingsmarktplaats mogelijk te maken. Andere grote bedrijven namen daar gewoon licenties op, waaronder Amazon, Facebook en Google. Zij betaalden tussen de 20 en 50 miljoen dollar voor de licentierechten.

Bouwblokken van het internet

“De meeste grote bedrijven betalen voor een licentie op deze patenten”, lichtte Desmarais tegenover de rechtbank toe. Groupon weigerde dat echter te doen en neemt volgens hem daardoor geen verantwoordelijkheid voor “het gebruik van deze uitvindingen”. Daarentegen brengt Groupon-advocaat J. David Hadden in dat IBM zijn patenten veel te breed interpreteert.

Volgens Hadden claimt IBM daardoor wat door Groupon als de bouwblokken van het internet gezien worden. “Een belangrijke vraag in deze zaak, is of deze patenten invloed hebben op het internet. Dat hebben ze niet en dat komt doordat IBM het internet niet uitgevonden heeft”, aldus Hadden.

Kijkje in de keuken

Verwacht wordt dat de komende twee weken verschillende IBM-medewerkers gehoord worden over de manier waarop het bedrijf licentieafspraken maakt met andere ondernemingen. Dat kan nog interessant zijn, want het wordt daardoor een zeldzaam kijkje in de keuken van IBM, dat veel omzet haalt uit patenten.

IBM heeft de afgelopen vijfentwintig jaar meer Amerikaanse patenten weten te verkrijgen dan welk ander bedrijf dan ook. Die patenten zijn gezamenlijk goed voor een flink deel van de omzet van het bedrijf. In dit specifieke geval gaat het onder meer vier patenten.

De patenten

Een van de patenten die IBM omschrijft heeft betrekking tot Prodigy, een voorloper op het internet van eind jaren tachtig. IBM en enkele andere bedrijven ontwikkelden daarvoor een systeem dat applicaties en advertenties laadt, maar systemen zo min mogelijk belast. Verder is er patent op een ‘single sign on’ technologie die gebruikt wordt voor mensen om in te loggen met hun Facebook- of Google-account.