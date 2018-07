Oracle opent zijn blockchainplatform voor het grote publiek

Oracle kondigt de algemene beschikbaarheid aan van zijn Blockchain Cloud Service. Het blockchainplatform werd afgelopen oktober op de OpenWorld-conferentie onthuld en is na enkele maanden proefdraaien klaar voor het grote publiek.

Oracle biedt de blockchaindienst aan als onderdeel van het Oracle Cloud Platform. Klanten kunnen hun eigen blockchainnetwerk en -applicaties op het platform bouwen. Oracle beheert de netwerkinfrastructuur, maar biedt ook kant-en-klare applicaties aan voor enkele typische use cases, zoals het traceren van verzendingen.

De voorbije maanden liepen reeds enkele pilootprogramma’s bij de eerste klanten. Een aantal bedrijven in onder meer de bankensector, supply chain management en landbouw konden de Blockchain Cloud Service reeds proefdraaien. Zo gebruikt een producent van olijfolie het blockchainplatform van Oracle om de voedselveiligheid en de toeleverketen te controleren.

Voor iedereen

Na die eerste succesvolle experimenten, maakt Oracle zijn Blockchain Cloud Service nu algemeen beschikbaar. Oracle biedt het blockchainplatform as-a-service aan, waarbij je betaalt per transactie die wordt uitgevoerd.

De onderliggende technologie van Oracles blockchainplatform is gebaseerd op Hyperledger Fabric. Dat open source framework werd oorspronkelijk ontwikkeld door IBM, maar is nu in beheer van de Linux Foundation, waar ook Oracle lid van is. Dat betekent dat de Blockchain Cloud Service ook compatibel is met niet-Oracle-systemen.

Oracle treedt met zijn Blockchain Cloud Service in de voetsporen van onder meer IBM, Microsoft en SAP, die gelijkaardige platformen in het leven hebben geroepen.