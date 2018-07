Orange neemt voor 350 miljoen euro cloudprovider Basefarm over

Orange heeft een akkoord bereikt om Basefarm voor 350 miljoen euro over te nemen. Door de acquisitie krijgt het bedrijf er een Europese speler op het gebied van cloudinfrastructuur en -diensten bij, die ook actief is in Nederland. Het Franse Orange kan zijn aanwezigheid in Europa zo verder uitbreiden.

Dit gebeurt door het portfolio cloudcomputing-diensten te verbreden. Het bedrijf zegt hier zelf over dat het om een volgende stap in de ontwikkelingsstrategie van dochtermaatschappij Orange Business Services gaat. Dankzij nieuwe expertise, technologieën (voornamelijk in datamanagement), applicatiemanagement, Big Data en multi-clouddiensten wordt het aanbod verder uitgebreid.

Maar wat bovenal duidelijk wordt, is dat het geografische bereik vergroot. In 2017 realiseerde Basefarm namelijk 100 miljoen euro omzet. Dit vanwege zijn sterke aanwezigheid in verschillende Europese landen. Naast Nederland betekent dat bijvoorbeeld ook Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Duitsland.

Orange Business Services-CEO Helmut Reisinger zegt over de overname dat het bedrijf niet alleen toegang wil bieden tot public en private cloud infrastructuur, maar zijn klanten ook geautomatiseerde diensten wil leveren. Daarbij moet het niet uit maken waar de klant zich bevindt. “We kunnen bedrijven nu nog beter ondersteunen in hun transformatie naar nieuwe, digitale modellen, gebaseerd op cloud-computing, Big Data en AI”, aldus Reisinger.

Afronding

De twee bedrijven verwachten dat de overname afgerond wordt in het derde kwartaal van 2018. Uiteraard is dit nog afhankelijk van goedkeuring door andere partijen, onder meer van relevante mededingingsautoriteiten. Zij kunnen nog dwars liggen bij overnames, bijvoorbeeld omdat ze vrezen dat het de concurrentie schaadt. Dan zouden de prijzen oplopen en innovaties tegengegaan worden, is de conclusie doorgaans. Bij telecom providers worden overnames na onderzoek wel vaker geblokkeerd.