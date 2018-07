Polycom RealConnect gaat Microsoft Teams ondersteunen

Polycom heeft tijdens de Inspire-conferentie van Microsoft aangekondigd dat de cloudgebaseerde dienst RealConnect Teams zal gaan ondersteunen. De ondersteuning geldt ook voor de Polycom Trio en de Polycom MSR Skype Room System. Het bedrijf wil op die manier zijn steun voor Teams aantonen.

De cloud-dienst creëert een interoperabiliteitslaag die audiodiensten (met name Skype for Business) laat werken in hun nieuwe omgevingen door het gebruik van Polycom of andere hardware. Het brengt Polycom’s ecosysteemstrategie naar de cloud zodat klanten meer keuze en flexibiliteit hebben.

Verschillende ondersteuningen

Door RealConnect zijn endpoints van onder andere Polycom en Cisco aan te sluiten op Microsoft Teams-meetings. Gebruikers van de videohardware kunnen daardoor Teams-gebruikers face-to-face spreken en met elkaar content delen. Voorheen was deze oplossing beschikbaar voor Skype for Business on-premise en online gebruikers.

Klanten kunnen de RealConnect-licenties overzetten van Skyper voor Business naar een Teams-omgeving. Polycom RealConnect voor Microsoft Teams verschijnt later in het derde kwartaal, zonder daarbij een exacte releasedatum te noemen.

Ook de verschillende Polycom Trio VoIP-conferentietelefoons kunnen de native Teams-applicaties vanaf het derde kwartaal draaien. Voor Polycom MSR gaat de ondersteuning eveneens gelden. Met Skype Room System wil het bedrijf Microsoft Teams brengen naar kamers die variëren in omvang. Naast de Polycom Trio bevatten deze kamers bijvoorbeeld ook de Polycom EagleEye IV USB Camera, de Polycom CX5100 360-graden panorama camera en Polycom VoxBox.

Samenwerking

De huidige aankondiging vormt een aanvulling op de samenwerking tussen Microsoft en Polycom, die al bijna 15 jaar in stand is. Zo kondigde het bedrijf vorig jaar nog producten aan die ontwikkeld zijn voor Skype for Business, Office 365 en Microsoft Teams.