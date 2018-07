Microsoft en Walmart gaan samenwerking aan tegen Amazon

Microsoft en Walmart gaan een strategische samenwerking aan om het op te nemen tegen Amazon. Het partnerschap beslaat zowel technologie als retail, laat Walmart weten tijdens de Microsoft Inspire-conferentie. In elk geval de komende vijf jaar, zal Walmart gebruik maken van clouddienst Azure en Microsoft 365-diensten. Daarnaast komen er nieuwe projecten rond machine learning, kunstmatige intelligentie en dataplatformen.

Tijdens een interview met The Wall Street Journal gaf Microsoft-CEO Satya Nadella de nodige context over de samenwerking. Walmart is de grootste retailconcurrent van Amazon en Microsoft als het aankomt op clouddiensten. Die rivaliteiten staan “absoluut centraal” in dit nieuwe samenwerkingsverband.

Brede samenwerking

Binnen de samenwerking zal Walmart Azure gaan gebruiken in heel zijn infrastructuur. Volgens Walmart-CEO Doug McMillon kan Microsoft de retailer helpen middels machine learning de optimale prijs van producten te vinden. Op die manier kan de winkelketen het beter opnemen tegen Amazon – de grootste online winkel die er is.

Voor Microsoft betekent het verder en nieuwe overwinning op het gebied van de cloud. Gisteren al tekende GE een deal voor een langdurig IoT-partnerschap, waarin Azure ook centraal staat. Dat Walmart ook geheel overstapt op de clouddienst van Microsoft, betekent dat het bedrijf weer een stap dichterbij concurrent Amazon Web Services komt.

Kassaloze winkels

De afgelopen maanden werkte Amazon aan het Go-concept; fysieke winkels zonder kassa. Microsoft bleek een paar weken geleden ook al hieraan te werken, en zou nu naar het schijnt in gesprek zijn met Walmart om de technologie samen vorm te geven. Er zouden experimenten plaatsvinden met winkelwagentjes waar camera’s aan gekoppeld worden om te kunnen volgen welke items iemand wil kopen. Wellicht dat de samenwerking tussen Walmart en Microsoft ook hier een extra boost aan geeft.