Nieuwe DRAM van Samsung zal telefoons sneller en energiezuiniger maken

Het Zuid-Koreaanse Samsung is er maar druk mee: het verbeteren van al zijn chips. De fabrikant heeft al forse verbeteringen behaald op het gebied van microSD-kaarten, introduceerde SSD’s met snellere schrijfsnelheden en de grootste mobiele fabriek van de wereld. Vandaag heeft het bedrijf verder bekend gemaakt at het klaar is met testen van een 8Gb LPDDR5 DRAM-prototype.

Dat nieuwe prototype, dat door Samsung onthuld werd op zijn site, is in principe een snelle, energiezuinige RAM die volgens het bedrijf gebruikt kan worden om machine learning toepassingen aan te drijven, evenals kunstmatige intelligentie binnen de 5G-smartphones van de toekomst.

Snel en zuinig

Vergeleken met apparaten die gebruik maken van LPDDR4X-chips, biedt de 8Gb LPDDR5 DRAM-module dataoverdracht die tot anderhalf keer zo snel is. Met snelheden van 6.400 Mbps, kan de LPDDR5 tot 51 gigabyte per seconde overzetten volgens Samsung. Dat is ruwweg evenveel als veertien HD-vdieobestanden, stelt Samsung, zonder te melden hoe lang die video’s dan precies duren.

Samsung levert de LPDDR5 in twee ‘smaken’ als het aankomt op de bandbreedte. Er is een 6.400 Mbps-optie op 1,1 V en eentje op 5.500 Mbps op 1,05 V. De LPDDR5 is specifiek ontworpen om het voltage zo laag mogelijk te houden als het apparaat actief is. Tegelijk benadrukt Samsung de aanwezigheid van een ‘deep sleep mode’, die hooguit de helft van de stroom verbruikt vergeleken met de ‘idle mode’ binnen de LPDDR4X-chips.

Dankzij de stroombesparingen, kan de LPDDRX5 volgens Samsung het stroomverbruik met dertig procent terugdringen. Verder kan de batterijduur van smartphones daardoor drastisch verbeteren denkt Samsung. Wanneer de chips precies op de markt komen is nog niet bekend.