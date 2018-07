Lang niet alle grote bedrijven hebben een eigen cybersecurity-expert

Nieuw onderzoek van Gartner laat zien dat slechts 65 procent van de organisaties een cybersecurity-expert in dienst hebben. Dat terwijl 95 procent van de CIO’s verwacht dat het aantal cyberbedreigingen de komende drie jaar zal toenemen.

Dat blijkt uit de 2018 CIO Agenda Survey, waarvoor met 3.160 verschillende CIO’s uit grote industrieën in 98 landen gesproken is. Op die manier hoopt Gartner een beter beeld te kunnen geven van wat er op dit moment vooral speelt als het aankomt op cybersecurity, in combinatie met grote bedrijven.

Kennis blijft achter

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven wel open staan voor het aannemen van cybersecurity-experts. Het tekort aan medewerkers die kennis hebben van cybersecurity, wordt namelijk gezien als een van de redenen waarom de innovatie achterblijft. Daar komt bij dat organisaties door het ontbreken aan dit soort kennis binnen het bedrijf, er moeite mee hebben om te anticiperen op de zetten van cybercriminelen.

Onderzoekersdirecteur Rob McMillan van Gartner legt uit dat cybercriminelen “vaak digitale pioniers” zijn, die zoeken naar nieuwe manieren om veel data te stelen. CIO’s kunnen hun bedrijven niet overal tegen beschermen en moeten dus een balans vinden tussen het beveiligen van hun bedrijf, en het draaiende houden daarvan.

Blijven investeren

Van de ondervraagden gaf 35 procent aan, dat hun organisaties al investeert in digitale veiligheid. Tegelijk stelt nog eens een extra 36 procent experimenten voert met bepaalde aspecten of vormen van digitale veiligheid en van plan is die binnenkort in te voeren. De voorspelling van Gartner is dat tegen 2020 zestig procent van het beveiligingsbudget gaat zitten in detectie.

De voornaamste prioriteit blijft bij CIO’s liggen bij groei van het bedrijf. Tegelijk betekent dat, dat hun netwerken ook groeien en het aantal manieren waarop gewerkt wordt toeneemt. Dat maakt het noodzakelijk voor bedrijven om te blijven investeren in cybersecurity.