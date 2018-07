Red Bull Racing gaat weerdata van IBM’s The Weather Company inzetten

IBM laat aan Techzine weten over een samenwerking tussen Aston Martin Red Bull Racing (vanaf hier Red Bull Racing) en The Weather Company. Het gebruik van de wereldwijde weerdata moet de raceteams aan een kritische voorsprong helpen op de concurrentie.

IBM ziet dit in deze sport tot zijn recht komen aangezien beslissingen die in een split second genomen worden het verschil maken tussen de eerste en tweede plek. De weergegevens zijn cruciaal voor Formule 1-teams. Zij krijgen te maken met verschillende klimaten, circuits en weersomstandigheden die coureurs en teams van race op race ervaren.

Toepassingen

Accurate historische gegevens zijn bijvoorbeeld belangrijk bij het selecteren van de banden, een keuze die bijna 14 weken voor de flyaway Grand Prix wordt gemaakt. Naarmate de race nadert wordt de combinatie van recente en historische weertrends voor de evenementenlocatie ingebracht in de softwaremodellen, waardoor het team nauwkeurige instellingen voor aerodynamische prestaties van de auto kan ontwikkelen.

Met de gegevens kunnen Red Bull Racing-teams dus zowel voor als tijdens de race beslissingen nemen. Dit heeft onder andere betrekking op pit-stop strategie, bandenkeuze en de finale set up van de auto.

Bewezen resultaat

Het bedrijf geeft aan dat NASCAR’s operations teams en Chevy Performance al gebruikmaken van de data van The Weather Company. Zij voeren op de dag van de race nog verbeteringen door. Naar eigen is de LTI Printing 250-race gewonnen door coureur Austin Dillon vanwege de inzichten van The Weather Company.

Het team zette lokale, real-time weergegevens in om betere beslissingen te nemen. Zo pakte Austin de leiding in ronde 72 van 125. Er was nog maar weinig brandstof, waardoor een pitstop hem de leidende positie had kunnen kosten. Het team keek naar de inzichten om het exacte moment te bepalen waarop de race zou stoppen vanwege de regen. Op basis van die informatie reed hij door zonder te stoppen, om de leiding te behouden tot het in ronde 91 begon te regenen. Toen werd de wedstrijd stopgezet.

Red Bull Racing hoopt op deze manier dus ook te kunnen profiteren van de inzichten, en coureurs als Max Verstappen te helpen hun eindklassering te verbeteren.