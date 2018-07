Update Amazon SageMaker versnelt trainen van machine learning-algoritmes

Amazon Web Services (AWS) maakt het voor ontwikkelaars mogelijk het trainen van machine learning (ML)-algoritmes te versnellen. Tijdens de AWS Summit-ontwikkelaarsconferentie kondigde het bedrijf namelijk upgrades voor zijn SageMaker ML-engine aan, die de versnelling beloven te realiseren.

Ontwikkelaars kunnen data streamen van Amazon S3-cloudopslag, om de ingebouwde algoritmes van SageMaker te trainen. Hierdoor is het voor ontwikkelaars niet nodig om de grote hoeveelheden testdata naar SageMaker over te dragen.

AWS voegt SageMaker Streaming Algorithms toe om ook data te streamen naar de eigen aangepaste algoritmes van de developers. Streaming kan de trainingstijd tot 90 procent verlagen, waardoor de efficiëntie verbetert en de kosten omlaag gaan. Daarnaast kan SageMaker Batch Transform ingezet worden, waarmee enterprises grote taken kunnen uitvoeren zonder dat gegevens onderbroken worden met een API-call.

Taalverwerking

Tijdens de conferentie onthulde het bedrijf ook nieuwe natuurlijke spraak-mogelijkheden voor zijn Amazon Lex-aanbod. Deze dienst kunnen ontwikkelaars gebruiken voor het bouwen voor chatbots. AWS voegt hier nu Channel Synthesis aan toe, zodat de Transcribe-dienst werkt met multi-channel audio. Dit is met name handig voor call centers, waar audio doorgaans is gesplitst in individuele tracks voor bellers en operators.

Transcribe werkt afzonderlijk voor ieder kanaal en gebruikt timestamps om de transcripties te vereenvoudigen. Enterprises kunnen analyses gebruiken om te bepalen of de klanten tevreden zijn, en in het bijzonder waar ze ontevreden over zijn. Ook kunnen enterprises transcripties gebruiken voor compliance, om te bepalen of de interactie tussen de medewerker en klant correct verloopt.

Amazon Translate zal tevens ondersteuning voor nieuwe talen introduceren. Momenteel ondersteunt het twaalf veel gesproken talen, waaronder Engels, Chinees en Spaans. In de komende maanden komt daar onder andere Nederlands bij.