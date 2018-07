OF-Cityplan-app wil met kortingen leegstand in winkelstraten aanpakken

Een Fries project belooft verandering te brengen in de leegstand die plaatsvindt in de Nederlandse winkelstraten. Sommige Friese ondernemers zetten met de marketingapplicatie de mogelijkheden die internet biedt in om klanten naar de fysieke winkel te krijgen. Het is de bedoeling dat de rest van Nederland hier binnenkort ook gebruik van gaat maken.

Bij de applicaties gelden de aanbiedingen alleen in de winkel, zodat de consument aangemoedigd wordt om de winkel te bezoeken in plaats van online te kopen. Op deze manier profiteert de klant van unieke kortingen en aanbiedingen, terwijl de winkelier met het bezoek juist een extra verkoopkans krijgt.

Met OF-Cityplan worden de wensen van consumenten en het aanbod van lokale ondernemers aan elkaar gekoppeld. De gegevens worden hierbij uitsluitend gedeeld met de lokale ondernemers die de klant zelf heeft geselecteerd. Bedenker OF-Connect ziet dit als een andere manier van datadeling die Facebook en Google toepassen.

Verbinden

Gert de Lange, een van de initiatiefnemers van OF-Cityplan, geeft aan dat het hard nodig is de consumenten, verenigingen en lokale ondernemers met elkaar in verbinding te brengen. “De lokale economie wordt volledig uitgemoord door grote bedrijven die het zich kunnen veroorloven jaar op jaar verliezen te draaien om marktaandeel te veroveren, ten koste van de lokale economie en daarmee lokale leefbaarheid”, aldus De Lange.

De pilot in Friesland moet er toe leiden dat de rest van Nederland ook kan profiteren van de mogelijkheden van OF-Cityplan. De Lange ziet internet namelijk niet als een gevaar voor winkeliers, maar als een kans. Dit door internet op de juiste manier in te zetten, waar OF-Cityplan zich met zijn verbindende rol geroepen voor voelt.

Uiteraard moeten we nog zien of OF-Connect hiermee de oplossing in handen heeft. Webwinkels blijven het immers goed doen en de leegstand is een ontwikkeling die al langer geadresseerd wordt.