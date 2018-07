Dassault Systèmes versnelt met Reinvent the Sky ontwikkeling lichte vliegtuigen

Dassault Systèmes komt een nieuwe oplossing voor bedrijven die actief zijn op het gebied van lucht- en ruimtevaart en defensie, genaamd ‘Reinvent the Sky’. Deze stelt hen in staat om het ontwikkelen van lichte vliegtuigjes en onbemande vliegtuigen te versnellen. De oplossing is gebaseerd op het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault.

Met Reinvent the Sky wil het bedrijf met name startups, kleinere original equipment manufacturers (OEM’s) en ondernemingen die voor het eerst in de lucht- en ruimtevaart actief worden ondersteunen. In principe moeten zij met de kennis die via de oplossing beschikbaar is snel een eerste prototype kunnen ontwikkelen.

Voor gebruikers resulteert het in een cloudgebaseerde oplossing die zich op deze specifieke markt richt. JoeBen BeVirt, oprichter van Joby Aviation, ziet dat het met name nuttig is omdat nu dezelfde tools gebruikt kunnen worden als de veel grotere OEM’s doen. Indien gewenst kan er eenvoudig functionaliteit toegevoegd wordt. BeVirt noemt Reinvent the Sky een kans om je als bedrijf volledig te richten op het ontwikkelen van het best mogelijk prototype, waarbij er geen tijd meer besteed wordt aan het beheren van IT-hardware.

Ontwikkelen autonome vliegoplossingen

Dassault voegt hier aan toe dat ‘virtual universes’ een innovatieve manier vormen om te ontwikkelen, te leren en te produceren. Hierbij wordt het concept mobiliteit niet alleen vertaald als automotive, maar ook richting vliegen. Een virtual universe zorgt in de wereld van de luchtvaart voor een lagere drempel voor nieuwkomers.

Hierdoor kunnen verschillende partijen nu autonoom vliegende elektrische taxi’s, drones en andere luchtvaartoplossingen ontwikkelen voor passagiers, goederen en smart cities. Reinvent the Sky helpt uiteindelijk dus bij het sneller verkrijgen van type-certificering dan de concurrentie, de kosten voor certificering te verlagen en een zeer lean manufacturing-proces in te richten.