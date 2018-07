CEO van Nest stapt op nadat personeel om zijn vertrek vroeg

Wederom gooit Google de boel om binnen zijn Home-divisie. Het resultaat daarvan is dat Nest-CEO Marwan Fawaz opstapt. Vijf maanden geleden overzag hij nog de integratie van Nest binnen Google, nadat het bedrijf drie jaar lang als onafhankelijke entiteit mocht opereren onder de Alphabet-paraplu.

De beslissing om Nest terug te brengen naar Google, was bedoeld om hardwarebaas Rick Osterloh te helpen om Nest-producten beter binnen die van Google te integreren. Dat niet alleen als het op de hardware, maar ook de software aankomt. Vooral de vooruitgang die geboekt wordt met kunstmatige intelligentie kan beter geïntegreerd worden.

Geen volledig vertrek

Fawaz vertrekt volgens CNET nu als CEO van Nest. Voortaan valt het bedrijf onder leiding van RIshi Cahndra, die als vicepresident al verantwoordelijk was voor het management van de hardware van Google voor in huis. Fawaz blijft als adviseur aan, maar krijgt dus een kleinere rol. Dat komt naar het schijnt omdat meerdere Google-managers van mening waren dat Fawaz vooral goed was als productiehoofd, niet als CEO van het bedrijf.

In een statement tegenover CNET laat Osterloh weten dat Fawaz verantwoordelijk was voor de planning van de integratie en het bepalen van de organisatorische strategie. “Samen zijn we tot deze veranderingen gekomen, om onze gebruikers beter tot dienst te zijn”, aldus Osterloh.

Nest blijft bestaan

Google is niet van plan om het Nest-merk op te heffen. De producten blijven gewoon los bestaan van de Google Home-speakers, Pixel-telefoons en Chromecast-streamingapparaten. Maar dat Nest-producten nu direct onder een manager van Google vallen, betekent wel dat er verregaande integratie mogelijk is met Google-producten.

Sinds het bedrijf in januari 2014 door Google werd overgenomen, heeft Nest het zwaar. In de zomer van 2015 werd Google ineens een dochterbedrijf van Alphabet en Nest daarmee ook. Het verloor daardoor bepaalde Google-hulpbronnen, maar kreeg wel de opdracht om sneller producten te ontwikkelen. Een jaar later vertrok CEO Tony Fadell uit onvrede over de gang van zaken.

Vervolgens schijnt Alphabet in 2016 overwogen te hebben om Nest te verkopen aan Amazon, maar besloot het bedrijf toch door te gaan met de onderneming en ontwikkeling van de producten. Dat die nu onder Google worden ondergebracht, betekent vermoedelijk dat het bedrijf in rustiger vaarwater terecht komt.