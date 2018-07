Google legt tweede onderzeese internetkabel aan voor eigen gebruik

Google investeert in een tweede onderzeese kabel tussen zijn Amerikaanse datacentercluster in Noord-Viriginia en het Belgische datacenter in St. Ghislain. De privékabel moet de beschikbare bandbreedte tussen beide locaties verhogen.

Het kabelsysteem krijgt de naam Dunant, genoemd naar de oprichter van het Rode Kruis en eerste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Henri Dunant, en doorkruist de Atlantische Oceaan tussen een kabelpunt in Virginia Beach en een punt langs de Franse westkust. Van daaruit wordt over land de verbinding gemaakt met het datacenter in St. Ghislain. TE SubCom staat in voor het aanleggen van de 6.400 km lange kabel.

De kabel voegt extra capaciteit toe aan het wereldwijde netwerk van Google – dat volgens het bedrijf nu al het grootste is – en maakt interconnectie met andere onderzeese infrastructuur in de regio mogelijk. Het is al de tweede onderzeese kabel die Google aanlegt voor exclusief gebruik. De Dunant-kabel zal de groei van Google Cloud ondersteunen op één van de drukste internetroutes en moet tegen 2020 klaar zijn voor gebruik.

Gigantisch project

De aanleg van zo’n onderzeese intercontinentale kabel is een gigantisch infrastructuurproject, dat jaren duurt en miljoenen euro’s kost. Doorgaans kiezen online bedrijven er daarom voor om capaciteit te kopen op de bestaande kabels van grote telecomconsortia. Door de toenemende vraag naar bandbreedte zien bedrijven als Google, Microsoft, Amazon en Facebook er evenwel steeds meer brood in om zich aan te sluiten bij dergelijke consortia of hun eigen infrastructuur te financieren.

Google onderstreept drie belangrijke redenen waarom het ervoor kiest om opnieuw een eigen kabel aan te leggen. De eerste reden is latency. Door zelf een kabel te bouwen, kan Google zelf beslissen wat de meest optimale route is voor een zo laag mogelijke latency voor het grootste aandeel gebruikers.

Een tweede reden is capaciteit. Google wil de garantie bieden dat het voldoende bandbreedte beschikbaar heeft om te kunnen voldoen aan de noden van zijn klanten, nu én in de toekomst. Dat leidt naadloos tot het derde voordeel: omdat Google de volledige controle heeft, kan het zijn klanten ook garanderen dat die bandbreedte voor de volledige levensduur van de kabel (gemiddeld 15 tot 25 jaar) beschikbaar is.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende investeringen die Google heeft gedaan in onderzeese kabels. Dunant en Curie zijn de twee privéprojecten van het bedrijf. “Onze investeringen in zowel private als consortiumkabels voldoen aan dezelfde doelstellingen: mensen en bedrijven helpen profiteren van alle mogelijkheden die de cloud te bieden heeft”, besluit Jayne Stowell, Strategic Negotiator bij Google, in een blogpost.