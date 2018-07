HP lanceert instapreeks Z2 workstations met nieuwe Xeon-chips

HP verlaagt de instapdrempel van zijn workstations met de nieuwe Z2-lijn met drie verschillende formaten. Daarnaast lanceert HP ook de EliteDesk Workstation Edition om de prijsdrempel nog lager te stellen. Alle systemen zijn beschikbaar vanaf eind juli.

Net als Lenovo heeft HP het moment van de nieuwe Intel Xeon E-chips omarmt om nieuwe workstations te lanceren. De Z2-reeks verlaagt de prijsdrempel gevoelig van een HP workstation en de EliteDesk Workstation Edition doet dat nog meer. Alle systemen zijn ISV-gecertificeerd voor specifieke professionele workflows zoals AutoCAD.

Drie formaten

De Z2-reeks verschijnt in drie formaten: Mini, Small Form Factor (SFF) en Tower. Alle modellen krijgen de G4-benoeming achteraan, zodat het direct duidelijk is dat de vorige HP Z2 Mini G3 het voorgaande model was. De Tower en SFF waren tot voorheen nog geen onderdeel van de Z2 workstationreeks.

De HP Z2 Tower G4 Workstation is ontworpen voor complexe workloads en zware grafische projecten al dan niet in 4K. Je kan kiezen uit diverse Intel Core-chips of de nieuwe Xeon E-lijn. Grafisch kan je de Tower configureren met verschillende Nvidia Quadro-kaarten, maar exacte specificaties werden niet gedeeld met ons.

Mini Xeon

De HP Z2 G4 SFF biedt vergelijkbare specificaties in een kleinere behuizing. Beide systemen hebben overigens een volledig nieuw design met handige stoffilter dan je heel eenvoudig kan verwijderen om schoon te maken.

De Z4 Mini G4 is de kleinste workstation waarin je een Intel Xeon 6-core chip kan verwerken. Met amper 2,7 liter volume past hij nagenoeg op elk bureau. Dankzij de VESA-aansluiting kan je de compacte workstation ook aan een monitorbeugel bevestigen. Naast Intel Xeon zijn ook de Core-chips configureerbaar. Op grafisch vlak kan je kiezen tussen Nvidia Quadro P600 of P1000, of AMD Radeon Pro WX4150.

De HP EliteDesk 800 Workstation Edition is nu beschikbaar vanaf 699 euro. de Z2 Mini (vanaf 759 euro), Z2 SFF (vanaf 739 euro) en Z2 Tower (vanaf 769 euro) zijn vanaf augustus beschikbaar.