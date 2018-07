McAfee maakt orkestratiedienst ePO beschikbaar op AWS

McAfee kondigt aan dat zijn ePolicy Orchestrator (ePO) dienst beschikbaar is in de AWS Marketplace. Met deze AWS-implementatie hoeven bedrijven niet langer de hardware, netwerken en databases van interne serveroplossingen te onderhouden. Daardoor houden de bedrijven meer tijd over om zich te richten op beveiligingskwesties.

Een van de belangrijkste aspecten van McAfee ePO is het open framework voor het securitymanagement van de producten van McAfee en andere leveranciers. Dit framework is ook beschikbaar voor de AWS-implementatie.

McAfee levert meer dan 150 gecertificeerde integraties en belooft verdere uitbreiding voor zijn oplossingen. In combinatie met McAfee Mvision Endpoint, die eveneens recentelijk is aangekondigd, worden ook de ingebouwde securityvoorzieningen van Microsoft Defender beheerd en verbeterd.

Andere functionaliteiten

Met ePO op AWS wil McAfee nog een reeks andere voordelen realiseren. Zo is dankzij de setup wizards het ontwerpen van een implementatiearchitectuur niet meer nodig. De ondersteuning voor Amazon RDS zorgt er dan weer voor dat er geen afzonderlijke database aangeschaft en beheerd dient te worden.

Er is ook AWS Automatic Services, waarbij slim schalen zorgt voor optimalisatie van het gebruik en de bijbehorende kosten. De automatische updates verlagen de kosten met betrekking tot patching en upgrades. De Disaster Recovery-functionaliteit belooft eveneens wat meer eenvoud, door het beheer van back-up- en recoveryfunctionaliteit overbodig te maken.

Verder geeft McAfee aan dat het beheer op maat gemaakt wordt voor de apparaten, inclusief mobiele apparatuur. Informatie wordt gedeeld door alle securitytools binnen ePO.

Cloud

McAfee richt zich steeds meer op de beveiliging van de cloud, zo maakte het bedrijf ons eerder duidelijk. De open en geïntegreerde console ePO houdt gelijke tred met de overstap naar de cloud en is daarmee een voorbeeld van de focus van McAfee. Bovendien kondigde het bedrijf woensdag het enterprise security-portfolio Mvision aan, waarin we Mvision ePO vinden voor enterprise security-management in de cloud.