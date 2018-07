AWS parkeert met Z1d instance supercomputer in de cloud

Amazon Web Services heeft al een breed spectrum aan compute instances, maar daar komen er nu twee bij: Z1d en R5. De Z1d mikt op pure prestaties met de allernieuwe Intel Xeon-chips. AWS noemt het de snelste public cloud op de markt. R5 mikt dan weer op memory-optimised instances.

Op de AWS Summit in New York presenteert CTO Werner Vogels twee nieuwe compute instances die het AWS-portfolio verder uitbreiden. Het meest in het oog springende is het nieuwe Z1d dat binnenkort beschikbaar is. Volgens AWS moet dit de krachtigste cloud ooit zijn, een HPC-oplossing waarmee iedereen aan de slag kan.

Z1d instance

De Z1d maakt gebruik van Intel Skylake Xeon SP-processors die sinds vorig jaar beschikbaar zijn. Ondanks die lange beschikbaarheid worden de chips nu pas uitgerold naar nieuwe hardwaresystemen en gerelateerde virtuele machines.

Elke Z1d instance is gebaseerd op custom Xeon SP’s met in totaal 24 kernen en 48 virtuele CPU’s dankzij Hyper Threading. Het zou kunnen dat dit systeem gebaseerd is op een single socket server, maar dat denken we niet. Er bestaat wel een Skylake Xeon met 24 kernen, maar die draait maar op 2,7 Ghz. We vermoeden dat er twee Skylake Xeon SP-6146 Gold-chips in zitten met elk 12 kernen en 24 threads en een standaard kloksnelheid van 3,2 GHz. Twee zo’n chips komt ook op het totaal van 48 vCPU’s uit.

De maximale specificatie reikt tot 384 GB RAM, 2x 900 GB NVMe SSD-opslag en 25 Gbps netwerkbandbreedte.

R5 instance

Naast de Z1d upgrade AWS zijn R4 instance naar R5 en R5d. Beide zijn specifiek ontworpen om geheugenintensieve workloads te draaien zoals high speed databases, Memcached en andere varianten van caches, in-memory databases en diverse vormen van analytics.

De R5 instances maken vermoedelijk gebruik van een custom Intel Xeon SP-8000 Platinum-chip. De dual socket server bevat mogelijk twee Xeon SP-8168-processors met 24 kernen en 48 threads. De chips draaien dan op 2,7 GHz met een TDP van 205 watt.

Je kan R5 instances configureren tot 96 virtuele CPU’s, 768 GB RAM en 25 Gbps netwerkbandbreedte.

Over beschikbaarheid en tarieven heeft AWS niet gesproken. Van zodra daarover meer details bekend zijn, lees je het hier.