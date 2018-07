Salariswensen openbaar door datalek van Randstad

Uitzendbureau Randstad had te maken met een datalek. Als gevolg daarvan zijn de salariswensen van mensen die een baan zochten via het uitzendbureau openbaar gemaakt. Het lek werd per ongeluk ontdekt en de gegevens van negen mensen zijn volgens Randstad daadwerkelijk ingezien.

Dat meldt de NOS op basis van veiligheidsonderzoeker Dennis Veninga van Networking4all. Hij stelt dat zijn gegevens wilde inzien binnen Randstad en per ongeluk die van iemand anders te zien kreeg. Zo zag hij niet alleen de adresgegevens, het geslacht en de geboortedatum van een ander persoon, maar ook het gewenste salaris.

Willekeurige gegevens

Bij nader onderzoek, bleek dat Veninga de gegevens van wel meer mensen kon inzien. Die werden willekeurig weergegeven, dus het was niet mogelijk om gericht informatie over bepaalde mensen op te vragen. Maar wel was het mogelijk om – zonder daarvoor in te loggen op de site van Randstad – gegevens van meerdere mensen in te zien.

Randstad is afgelopen woensdag op de hoogte gesteld van het lek. Dat is vervolgens gedicht. Nu.nl stelt op basis van bericht van Randstad, dat enkel Veninga het lek gebruikt heeft, evenals een tweetal journalisten die het lek hebben geverifieerd. Zodoende zijn dus de gegevens van slechts negen mensen ingezien. Zij zijn overigens al op de hoogte gesteld van het feit dat hun gegevens zijn ingezien.

De mogelijkheid bestaat dat het lek wel is gebruikt door anderen, maar daar kon Randstad geen uitspraken over doen.