Okta neemt ScaleFT over vanwege nieuwe manier van identiteitsmanagement

Okta, een firma die zich bezighoudt met diensten voor identiteitsbeheer, heeft ScaleFT overgenomen. Dat is een beveiligingsbedrijf dat een apparaat centrische aanpak van security hanteert. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

De bedoeling is dat ScaleFT-CEO en medeoprichter Jason Luce de transitie zal vormgeven. Verder zal CTO en medeoprichter Paul Querna de strategie en uitvoer van de ‘zero trust’ architectuur van Okta vormgeven en voegt ScaleFT’s CEO Marc Rogers zich bij Okta als uitvoerend directeur van de cybersecurity-strategie.

Nieuwe aanpak identiteitsmanagement

ScaleFT werd in 2015 opgericht en biedt een platform waarmee bedrijven eenvoudig de toegang van medewerkers tot servers kunnen beheren. Opvallend, en daarmee ook onderscheidend, is de manier waarop: het bedrijf heeft apparaten in de omloop waarbij de context van de gebruiker bepaalt welke toegang deze heeft.

De bedoeling is dat het platform van ScaleFT samengevoegd wordt met de Okta Identity Cloud. Okta omarmt al het concept van contextafhankelijk beheer van de toegang die mensen tot bepaalde zaken hebben, door bijvoorbeeld functies te bieden waarmee mensen zichzelf kunnen identificeren zonder in te hoeven loggen met een wachtwoord.

Vertrouw niemand meer

Volgens Okta-oprichter Frederic Kerrest werken mensen steeds meer vanaf verschillende locaties: van het koffiezaakje op de hoek, tot thuis en in het vliegtuig. De verregaande adoptie van de cloud en mobiele apparaten in bedrijven, die naar verwachting alleen maar toeneemt, vraagt volgens hem dan ook om een nieuwe aanpak van zakelijke veiligheid.

“Onze klanten en partnerbedrijven begrijpen steeds meer dat ze niet langer op hun netwerk kunnen vertrouwen. In plaats daarvan richten ze zich steeds meer op de veiligheid van hun apparaten,” aldus Kerrest. Bedrijven kunnen dan ook in principe niemand meer vertrouwen, van binnen en van buiten hun eigen organisatie. Dat vraagt om een heel nieuwe manier van werken, die Okta en ScaleFT samen denken te hebben gevonden.