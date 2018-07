IBM keert het tij en ziet omzet weer groeien

Het gaat langzaamaan steeds beter met IBM. Het bedrijf had maar liefst 22 kwartalen achter elkaar te maken met krimp, maar ziet nu voor het derde opeenvolgende kwartaal zijn omzet groeien. Daarmee lijkt het tij gekeerd voor de firma.

IBM laat in een statement weten dat het de omzet met vier procent ziet groeien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Verwacht werd een omzet van 19,85 miljard dollar, maar die werd overschreden. Uiteindelijk boekte het bedrijf een omzet van 20 miljard dollar.

Verleggen focus

De groei van de omzet laat zien dat IBM een goede keuze heeft gemaakt met het verleggen van zijn focus. Het bedrijf richt zich nu vooral op gebieden als social, mobile, analytics en cloud en daar wordt dan ook de meeste omzet gehaald.

De gebieden waren afgelopen kwartaal gezamenlijk goed voor 10,1 miljard dollar aan omzet. Dat is vijftien procent meer dan een jaar eerder en maar liefst 26 procent meer dan vorig kwartaal.

Meer hardware

Ook de zakelijke eenheid van IBM, die vooral bestaat uit hardware van het bedrijf, deed het goed met een geschatte omzet van 2,18 miljard dollar. Dat zou volgens analisten vooral komen omdat IBM zijn Z z14 mainframes en Power9-systemen goed weet te slijten.

CFO James Kavanaugh laat in een conferentiegesprek met aandeelhouders weten dat het mainframe het “meest duurzame systeem” is dat er maar te vinden valt. Het is dan ook de verwachting van de CFO dat IBM de komende kwartalen meer geld zal verdienen met de verkoop hiervan.

Cloud-zaken voorop

Niet alleen op het gebied van hardware, ook de virtuele bedrijfstak deed het goed. IBM zag de omzet uit zijn cloudzaken groeien naar 4,7 miljard dollar. Dat is een groei van 23 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens CEO Ginni Rometty laat dat zien dat de firma het “momentum in opkomende en zeer waardevolle segmenten” binnen de IT-sector gevonden heeft. Hij spreekt tot slot de verwachting uit dat de groei ook komend jaar doorzet.