Nieuwe MacBook Pro nauwelijks sneller door slechte koeling

De eerste reviews sluipen binnen van de MacBook Pro-modellen. Belangrijkste gesprekspunt: de nieuwe Intel-chips. Apple belooft flink betere prestaties dankzij 6-core processors vergeleken met de 4-core modellen van vorig jaar. Blijkbaar valt die prestatiewinst nogal tegen.

Vorige week kondigde Apple het nieuws aan dat er plots nieuwe MacBook Pro-modellen beschikbaar zijn. De timing was vreemd, ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni leek ons daarvoor beter, maar de nieuwe modellen waren onmiddellijk beschikbaar. Belangrijkste verbetering is zonder twijfel een upgrade naar de nieuwe achtste generatie Intel-chips. Zeker de 6-core Intel Core i9 springt in het oog als absolute krachtpatser, maar daar wringt het schoentje.

Diepvriezer

In de eerste reviews blijkt dat de MacBook Pro (15 inch) de warmteontwikkeling van de 6-core Intel-chips niet kan verwerken. Resultaat: thermal throttling. De chip wordt veel te warm, waardoor die een lagere kloksnelheid gaat aannemen met mindere prestaties als gevolg. YouTuber David Lee maakt in zijn video duidelijk wat het probleem is.

Wanneer hij een videoclip van 5,5 minuten wil renderen (5K Scarlet-W —> 4K H.264), duurt het zelfs 4 minuten langer dan de MacBook Pro (2017) met een 4-core Intel Core i7 aan boord. Wanneer David Lee zijn MacBook Pro met Intel Core i9 in de diepvriezer steekt, wordt hij 31 procent sneller en duurt het renderen 7 minuten minder lang dan het 2017-model.

Apple lijkt in een bekende val te trappen waar andere laptopfabrikanten soms mee worden geconfronteerd. Topspecificaties staan mooi op papier en zijn dikwijls haalbaar bij een eenmalige korte test, maar professionele gebruikers vragen constante CPU-prestaties. Een 6-corechip in dezelfde behuizing steken als een 4-corechip zonder iets aan het thermische design te veranderen, vraagt om problemen.

Core i9 én Core i7

In de test van Lee kan de nieuwe 6-corechip zelfs niet eens zijn basiskloksnelheid vasthouden over een langere periode. De Intel Core i9 zou 2,9 GHz stabiel moeten kunnen leveren mits voldoende koeling, maar in zijn test daalt die naar 2,2 GHz. De andere 15 inch MacBook Pro-versie met een Intel Core i7-8850H aan boord heeft een basiskloksnelheid van 2,6 GHz. De Core i9-upgrade kost je 480 euro extra.

NotebookCheck heeft de 15 inchversie met de instap Core i7-chip getest. Het gebruikt hiervoor Cinebench, wat als synthetische benchmark minder relevant is dan de videotest van David Lee. Toch zien we hier ook een flinke vorm van throttling na de eerste test met wild variabele metingen die je hier kan nakijken.

De Intel Core i9 zou 2,9 GHz stabiel moeten kunnen leveren mits voldoende koeling, maar in deze test is 2,2 GHz het hoogst haalbare.

Frappant: in Cinebench 15 presteert de Dell XPS 15 met een Intel Core i7-8750H 15 tot 20 procent beter dan de 15 inch MacBook Pro met Core i7-8850H. Toch schenken we hier minder waarde aan, omdat een synthetische test zoals Cinebench niet altijd correcte resultaten toont vergeleken met echte dagelijkse prestaties.

De conclusie is voorlopig wel duidelijk: de nieuwe MacBook Pro-modellen hebben problemen om de 6-core Intelchips onder controle te houden. Dat de 2017-versie van de MacBook Pro zelfs sneller is in sommige testen, moet Apple zorgen baren. Een redesign van de MacBook Pro lijkt ons de enige optie om de warmteontwikkeling te counteren, maar we achten de kans klein dat Apple dit zomaar gaat doen. Dan maar in een diepvriezer steken voor maximale prestaties…