Ruckus kondigt 802.11ax access point R730 aan

Ruckus Networks heeft een 802.11ax access point (AP) onthuld, genaamd R730. Deze is geschikt voor het Internet of Things (IoT) en belooft probleemloos video met hoge resolutie in drukke omgevingen te leveren, zoals stadions, treinstations en scholen.

Volgens Ruckus is dit de eerste draadloze 802.11ax-AP in de branche. Dit is met name belangrijk vanwege de verwachtingen rondom de standaard. 802.11ax is ontworpen voor hoge dichtheid, met de mogelijkheid om een viervoudige capaciteitstoename te ondersteunen ten opzichte van de 802.11ac Wave 2-voorganger.

Met 802.11ax kunnen meerdere AP’s in een omgeving met veel apparaten gezamenlijk de gewenste quality-of-service (QoS) leveren aan meer clients met diversere gebruiksprofielen. Hiervoor worden de technologieën orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) en multi-user multiple-in multiple-out (MU-MIMO) gebruikt.

Toepassing

De R370 ondersteunt op 5 GHz acht spatial streams en op 2,4 GHz vier spatial streams. Zo moet de access point beter voldoen aan de groeiende vraag naar meer capaciteit, dekking en prestaties. In bijvoorbeeld stadions kan dit tot zijn recht komen.

Om ook een rol te kunnen spelen binnen het IoT kan de R370 versterkt worden met Ruckus IoT-modules, om aanvullende protocollen als LoRa te ondersteunen. Door de Ruckus IoT-controller te gebruiken zijn de losse netwerken met bijbehorende IoT-endpoints te beheren, coördineren en verbinden met IoT-clouddiensten als onderdeel van een enkel, geconvergeerd IoT-toegangsnetwerk.

De R730 maakt gebruik van modulaire Ruckus OpenG LTE AP’s, die de U.S. Citizens Broadband Radio Service (CBRS) 3.5 GHz-band inzetten. Daardoor kunnen bestaande wifi AP’s LTE leveren. Door gebruik te maken van modulaire of stand-alone AP’s, kunnen organisaties hun private LTE-netwerken maken, om de verbinding binnen de locatie te verbeteren.

Veiligheid en beschikbaarheid

Verder implementeert Ruckus het nieuwe WPA3-protocol. Dit betekent onder andere dat data individueel versleuteld wordt. Daardoor wordt de verbinding tussen een apparaat en de AP eerst versleuteld, alvorens de data verzonden wordt. Zo is het een stuk veiliger om verbinding te maken met een open netwerk, iets wat vaak gebeurt in de eerder genoemde locaties.

Ruckus belooft de R730 dit kalenderjaar beschikbaar te maken, zonder daarbij een releasedatum en prijs te noemen.