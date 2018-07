AWS ontkent dat het commerciële switches ontwikkelt

Eerder deze week was er het gerucht dat Amazon Web Services zou overwegen om eigen zakelijke switches te ontwikkelen. Daarmee zou het bedrijf direct te concurrentiestrijd aanbinden met onder meer Cisco en Juniper Networks. Maar nu al kunnen we dat verhaal naar het rijk der fabelen verwijzen.

Een woordvoerder van Cisco beweert dat de CEO van Amazon Web Sercices, Andy Jassy, in een gesprek met de CEO van Cisco, Chuck Robbins, het verhaal heeft ontkend. AWS zou “niet actief werken aan een commerciële netwerk switch”. Een woordvoerder van AWS bevestigde dat verhaal vervolgens.

Of toch wel?

Opmerkelijk aan de woordkeus, is dat AWS mogelijk wel werkt aan switches, maar dat het bedrijf die niet commercieel wil verkopen. Dat lijkt in elk geval de te trekken conclusie als je tussen de regels door leest. Er wordt immers enkel gezegd dat er niet gewerkt wordt aan een commerciële switch. Dat betekent dat de netwerkapparatuur wel voor intern gebruik ontwikkeld zou kunnen worden.

Toen het nieuws eerder deze week naar buiten kwam, had dat meteen een impact op de aandelen van Cisco. Die daalden maar liefst 3,1 procent in waarde. Dat AWS nu formeel heeft laten weten dat het niet van plan is om switches te gaan verkopen, heeft die aandeelkoers weer doen herstellen.

Goedkope switches

Het gerucht rond de switches van AWS kwam op 16 juli naar buiten. Toen werd gemeld dat deze zestig tot tachtig procent goedkoper zouden worden dan die van Cisco, mede doordat AWS een white-box design zou toepassen en goedkope componenten zou inkopen.

Tegelijk werd opgemerkt dat AWS de switches in elk geval zou ontwikkelen om kostenefficiëntie te realiseren en de prijzen van zijn infrastructuur te verlagen. Wellicht dat die ontwikkeling nog altijd plaatsvindt.