Pure Storage versnelt met FlashStack with FlashBade en AIRI data analytics

Pure Storage heeft FlashStack with FlashBlade gepresenteerd, voor het versnellen van data warehouses. Ook zijn de kunstmatige intelligentie (AI)-infrastructuuroplossingen AIRI en AIRI Mini nu leverbaar met Cisco Nexus ethernet switches. Klanten van Cisco en Pure Storage kunnen zo een breed scala aan data analytics inrichten om de gegevens in te zetten voor innovatie.

Het bedrijf ziet dat steeds meer data bewaard worden in zogenaamde ‘hot’ of ‘warm’ tiers, waar er makkelijker waarde aan kan worden ontleend. Deze verandering vraagt om nieuwe tools voor data-extractie. Organisaties verlangen daarbij tevens naar nieuwe storagemodellen waarmee deze tools zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Oplossingen

De nieuwe FlashStack is gebaseerd op FlashBlade en is specifiek ontworpen om Oracle Data Warehouse te moderniseren. Naar eigen zeggen liggen de prestaties tot twee maal hoger dan die van het naast gelegen alternatief. Gebruikers betalen hierbij alleen voor de hoeveelheid compute en blades die ze voor hun project of initiatief nodig hebben. FlashStack with FlashBlade is voorbereid voor uitbreiding naar moderne analytics en AI.

Pure Storage speelt hier ook op in met AI-Ready-Infrastructure (AIRI). AIRI biedt ondernemingen een kant-en-klare oplossing waarmee ze AI op schaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van vier Nvidia DGX-1 systemen met vier petaFLOPS aan deep learning prestaties, 15 Pure FlashBlade 17 TB blades met 1,5 miljoen NFS IOPS en twee 100 Gb switches met RDMA.

Daarnaast biedt het bedrijf met AIRI Mini een oplossing die data analytics mogelijk maakt. Deze uitvoering komt met zeven 17 TB blades, twee Nvidia DGX-1-servers en Cisco 100 GbE-switches die GPUDirect RDMA ondersteunen voor maximale gedistribueerde prestaties. Hiermee komt de AIRI Mini op twee petaFLOPS aan deep learning-prestaties.

Beschikbaarheid

FlashStack with FlashBlade, AIRI en AIRI mini zijn alle drie verkrijgbaar via geselecteerde resellers. Meer over de mogelijkheden van AIRI vind je in ons achtergrondartikel, waarin naar voren komt dat de oplossing vooral beperkte infrastructuur wil vervangen.