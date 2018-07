Rubrik krijgt belangrijke AWS Storage Competency-erkenning

Rubrik laat aan Techzine weten de Storage Competency van Amazon Web Services (AWS) behaald te hebben. Hiermee toont het bedrijf aan technologie te leveren waarmee klanten succesvol hun opslagdoelen op AWS kunnen behalen.

Met het behalen van de AWS Storage Competency wil Rubrik zich onderscheiden als AWS Partner Network (APN)-lid met ervaring in back-up, recovery en archivering. Om de erkenning te behalen moeten APN Technology Partners hun oplossingen naadloos aanleveren op AWS. Rubrik zegt zelf vooral blij te zijn met de erkenning vanwege het feit dat zijn technologie gebouwd is voor de cloud-wereld.

AWS Storage Competencies-partners profiteren van verschillende voordelen. Hierbij valt te denken aan meer korting via het AWS Solution Provider Program, het bieden van mogelijkheden aan gezamenlijke klanten en Preferred Partner-aanbevelingen.

Ondersteuning

Het platform van Rubrik ondersteunt meerdere AWS-opslagklassen voor kosteneffectief, schaalbaar en duurzaam datamanagement. Dit resulteert onder andere in de ondersteuning voor Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Amazon S3 Standard-IA) en Amazon Glacier.

Rubrik ziet dat meer organisaties overstappen op AWS. Zodoende maakt het bedrijf het makkelijker om een back-up te maken van applicaties die gebouwd zijn op de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)-instances op AWS. Met Alta 4.2 biedt Rubrik back-up- en lifecyclemanagement, ter bescherming van AWS-native applicaties.

Bovendien indexeert, catalogiseert en beschermt Rubrik Cloud Data Management alle applicaties die draaien op Amazon EC2, ongeacht of Rubrik ingezet wordt in een lokaal datacenter of op AWS. Met het platform van Rubrik kunnen commerciële bedrijven en federale overheidsagentschappen hun data veilig beheren, wat voor AWS specifiek resulteert in de ondersteuning van AWS GovCloud en het infrastructuuraanbod voor overheden van AWS.

De lijst met Storage Competency-partijen breidt in ieder geval steeds verder uit. Bijvoorbeeld partijen als Commvault en NetApp zijn al partner, maar ook SAP HANA en Palo Alto Networks vinden we terug.