Microsoft vereenvoudigt certificatieproces voor Azure Administrator

Microsoft certificeert al langer IT-professionals voor zijn producten. De afgelopen jaren hebben ze behoorlijk wat negatieve feedback ontvangen over de trainingen en examens dat ze te breed gaan. Om meer focus te brengen in het proces, heeft Microsoft een nieuwe structuur opgezet voor de certificering van Azure Administrator.

IT-professionals die recent een Azure-training van Microsoft hebben gevolgd, hebben het misschien ook gemerkt. Ze gaan dikwijls bijzonder breed, soms zelfs zo erg dat het eigenlijk enkel bedoeld is voor absolute experten in een specifiek gebied. Microsoft heeft die feedback ter harte genomen en nieuwe trainingen uitgewerkt.

Korting

Na onderzoek heeft Microsoft de nieuwe trainingen beter gefocust zodat IT-professionals effectief de skills leren die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Omdat Azure nog steeds een relatief nieuw platform is, is certificering van cruciaal belang om een job in de sector te vinden en om potentieel meer geld te verdienen.

Om nu een certificaat voor Azure Administrator te verdienen, moet je twee examens doorlopen:

Beide examens hebben nu tijdelijk een kortingscode, AZ100TRAVELING en AZ101HIKING, maar die geldt enkel voor de eerste 300 inschrijvingen. De examens starten begin augustus.

Gratis training

Wie dieper wil graven, kan terecht bij AZ-102: Microsoft Azure Administrator Certification Transition. Microsoft raadt wel aan om dit examen pas te doen wanneer je de twee vorige succesvol hebt doorlopen.

Voordat je aan de examens start, kan je best eerst flink wat studeren. Een van de beste gratis opties is het Microsoft Azure Administrator Learning Path waar je meer dan 22 uur aan trainingen kan terugvinden met hands-on labs.