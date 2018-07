Microsoft lanceert preview van Windows 10 IoT Core Services

Microsoft heeft de publieke preview van Windows 10 IoT Core Services aangekondigd. Daarmee genieten gebruikers tegen betaling van uitgebreide ondersteuning voor het IoT-platform.

Met de lancering van Windows 10 in 2015 introduceerde Microsoft ook een afgeslankte versie voor IoT-toestellen, zoals industriële machines of de populaire Raspberry Pi. Windows 10 IoT Core is gratis, maar Microsoft hoopt gebruikers te verleiden om voor betalende ondersteuning te kiezen met Windows 10 IoT Core Services. Dat is vanaf nu in publieke preview beschikbaar.

Windows 10 IoT Core Services

Met Windows 10 IoT Core Services biedt Microsoft tien jaar ondersteuning via het Long-Term Servicing Channel (LTSC). In plaats van halfjaarlijkse feature-updates, worden alleen op regelmatige basis security-updates uitgerold. Dit om stabiliteit van het systeem te garanderen. Elke twee à drie jaar wordt een nieuwe LTSC-versie van het OS beschikbaar gemaakt, met nieuwe functionaliteit en tien jaar ondersteuning.

Wie voor ondersteuning betaalt, krijgt ook toegang tot het Device Update Center (DUC) waarmee apparaatupdates kunnen worden beheerd. Ten slotte is er de dienst Device Health Attestation (DHA) die een toestel bij het opstarten inspecteert en actie onderneemt als er problemen worden gedetecteerd.

30 dollarcent

Windows 10 IoT Core Services kan vooraf worden betaald bij de aankoop van het apparaat of via een terugkerende abonnementsformule. De maandelijkse abonnementsprijs bedraagt 30 dollarcent per toestel wanneer de dienst officieel lanceert dit najaar. Zolang IoT Core Services in preview is, betaal je 15 dollarcent.

De winstmarges op IoT-toestellen zijn bijzonder klein, wat aanbieders er mogelijk van kan weerhouden om extra te betalen voor Windows 10 IoT Core Services. De infrastructuur waarop de dienst draait is evenwel zeer beproefd en getest, en geeft fabrikanten de mogelijkheid om hun klanten een abonnement met verbeterde ondersteuning te verkopen, zo denkt Microsoft.