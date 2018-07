Microsoft haalt recordomzet van 110 miljard dollar danzkij Azure

Microsofts vernieuwde strategie legt de reus uit Redmond geen windeieren. Het afgelopen fiscale jaar was het beste in de geschiedenis van het bedrijf, met een recordomzet die voor het eerst boven de kaap van 100 miljard dollar uitsteeg.

Microsoft sloot zijn fiscale jaar af met een totale omzet van 110,4 miljard dollar, na een bijzonder productief vierde kwartaal:

De omzet voor het fiscale jaar 2018 bedroeg 110,4 miljard dollar, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2017;

Nettowinst kwam uit op 16,6 miljard dollar, 34 procent lager dan een jaar eerder. De daling is voor een groot deel te wijten aan een recente belastinghervorming van president Trump.

De omzet voor Q4 2018 bedroeg 30,1 miljard dollar, een stijging van 17 procent ten opzichte van Q4 2017;

Nettowinst kwam uit op 8,9 miljard dollar, 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Naar de afzonderlijke segmenten gekeken, is ‘Intelligent Cloud’ de sterkste groeier in het afgelopen kwartaal. Het kende een omzetstijging van 23 procent, tot 9,6 miljard dollar. Dit omvat Microsofts serverproducten en clouddiensten enerzijds, en enterprise services anderzijds. Azure is de drijvende kracht in dit segment, met een omzetstijging van 89 procent ten opzichte van een jaar eerder.

‘Productivity and Business Processes’ bracht 9,7 miljard dollar in het laatje, een stijging van 13,1 procent. De grootste verpot hier is Office, dat 10 procent (of 598 miljoen dollar) groeide op de zakelijke markt en 8 procent (of 74 miljoen dollar) op de consumentenmarkt. Die omzetgroei is met name te danken aan een toename van Office 365-abonnementen. De overige producten in dit segment, LinkedIn en Dynamics 365, konden eveneens solide groei noteren.

Ten slotte is er nog het segment ‘More Personal Computing’, waar Windows, Surface, Xbox en search onder vallen. Dit blijft voorlopig de grooste inkomstenbron voor Microsoft, met een kwartaalomzet van 10,8 miljard dollar, een stijging van 17,07 procent. Windows groeide met 11 procent, onder meer onder invloed van de tijdelijk aangesterkte pc-markt. Gaming steeg met 39 procent, terwijl de Surface-lijn er 25 procent op vooruit ging.

Intelligente cloud

“Onze vroege investeringen in de intelligente cloud en intelligente edge werpen hun vruchten af”, zegt CEO Satya Nadella in een statement. “We zullen ons bereik in grote en groeiende markten blijven uitbreiden met gedifferentieerde innovatie.”

In een call met financiële analisten benadrukte Nadella het belang van Azure en de Azure Stack in de strategie van het bedrijf. “Onze hybride waardepropositie is blijven resoneren, dus zijn er een hoop workloads die naar de cloud verhuizen. Het komt erop neer dat bedrijven veel van hun datacenterwerklasten willen opheffen en verplaatsen”, besluit de CEO.