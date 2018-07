Microsoft meldt drie nieuwe hackpogingen Amerikaanse verkiezingen

Het schandaal rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 is ondertussen bij iedereen wel bekend. De mailservers van de Clinton-campagne werden gehackt, data gelekt en dat zou de uitslag van de verkiezingen wel eens beïnvloed kunnen hebben. Vandaag horen we dat er drie nieuwe soortgelijke aanvallen hebben plaatsgevonden.

Afgelopen donderdag liet Microsoft volgens NBC News weten dat er drie soortgelijke phishing-aanvallen uitgevoerd zijn, gericht op kandidaten in de midterm elections. De aanvallen zijn allemaal afgeslagen door Microsoft, dat stelt dat geen individuen daadwerkelijk gehackt zijn zoals dat bij Hillary Clinton wel gebeurde.

Verkiezingen beïnvloeden

Tom Burt, de vicepresident van Microsoft op het gebied van security, stelt dat het allemaal individuen waren die “gezien hun positie” interessante doelwitten zijn voor inlichtingendiensten. Maar ook “vanuit het idee om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden”. De gebruikte tactieken kwamen volgens Microsoft erg overeen met de bij Clinton toegepaste aanvallen. Dat stelt Microsoft op basis van het onderzoek van openbaar aanklager Robert Mueller.

De hackers registreerden nepversies van Microsoft-sites, die als een ‘landing page’ dienden voor de phishing-aanvallen. Soortgelijke tactieken werden toegepast in 2016, toen geprobeerd werd om zowel de Republikeinse als de Democratische conventies te hacken en aanwezigen een bepaalde kant op de sturen. Of de aanvallen van deze week gelinkt kunnen worden aan de Russische overheid, kon Burt niet vertellen.

Pogingen van andere landen

Voor het afslaan van de phishing-aanvallen hanteert Microsoft een nieuwe techniek. Om ervoor te zorgen dat de hackers niet in hun opzet slagen, laat Microsoft via de rechter de domeinen overzetten naar een “door Microsoft beheerd sinkhole”. Daarvoor werkt het bedrijf ook samen met diverse andere techbedrijven.

Gezamenlijk proberen ze er zo voor te zorgen dat dergelijke aanvallen geen kans van slagen hebben. Dat is ook wel nodig, want volgens Jeanette Manfra, Assistant Homeland Security Secretary, die zich voornamelijk bezighoudt met de veiligheid van verkiezingen, zijn er steeds meer pogingen van andere overheden om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.