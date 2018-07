Nederlandse telecomproviders voorzien Noord/Zuidlijn van netwerk

Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2 activeren zaterdag het mobiele netwerk op de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Daarmee behalen de partijen de officiële datum, op 22 juli wordt de Noord/Zuidlijn namelijk in gebruik genomen. De partijen realiseren op het gehele metrotraject (inclusief stations) 2G-, 3G- en 4G-dekking.

Dit vanwege de 194 antenne-installaties en een 11,5 kilometer lang ringleidingsysteem met signaal verspreidende coaxkabels. In de afgelopen weken hebben Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2 het mobiele netwerk uitvoerig getest om storingen op andere netwerken te voorkomen, zoals het C2000 netwerk van hulpdiensten.

Het bereik op de stations wordt gerealiseerd door de kleine (richt)antennes, in de tunnels nemen de coaxkabels het werk voor hun rekening. Deze kabels kunnen dankzij kleine gaatjes in de kabelmantel mobiel signalen verspreiden en ontvangen. Alle mobiele operators maken op het traject gebruik van hetzelfde netwerk met dezelfde zendmasten en antennes.

Realisatie netwerk en Noord/Zuidlijn

Vodafone spreekt in de aankondiging over een voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen de mobiele providers om de klanten ook onder de grond in het openbaar vervoer een goede mobiele gebruikerservaring te bieden. Bij de samenwerking aan de realisatie van mobiele dekking op verschillende stations hadden de partijen verschillen rollen. Zo nam Vodafone bijvoorbeeld de leiding over het ontwerp en de bouw van de infrastructuur.

Na het testen hebben de providers er vertrouwen in dat vanaf zondag de 120.000 reizigers per dag kunnen vertrouwen op het netwerk. Wel zal het netwerk de komende tijd nog intensief gemonitord en verder geoptimaliseerd worden, voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring. De Noord/Zuidlijn wordt na 15 jaar bouwen zondag officieel in gebruik genomen. Daarbij verwachten reizigers natuurlijk een netwerk dat werkt in de zo’n 7,1 kilometer lange metrotunnel.