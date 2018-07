Microsoft geeft de consumentenmarkt nog niet op; lanceert nieuwe divisie

Met producten als Groove Music, de Microsoft Band fitnesstracker en Windows Phone, probeerde Microsoft consumenten aan zijn platformen te binden. Maar al die producten sloegen bepaald niet breed aan en werden allemaal weer stopgezet. Critici stellen daarom dat Microsoft zich beter op de zakelijke gebruiker kan richten. Alleen is het bedrijf het daar niet mee eens.

Tijdens de Inspire-conferentie deze week, lieten Microsoft-bazen weten dat het bedrijf niet van plan is om de consumentenmarkt op te geven. Yusuf Mehdi, die binnen Microsoft de vicepresident van de afdeling Modern Life and Devices is, maakte de plannen van het bedrijf bekend rond ‘Modern Life Services’.

Contact verloren

Mehdi erkende tijdens zijn presentatie dat Microsoft de afgelopen jaren niet helemaal wist wat er bij de consument speelde. Maar, zo vertelde hij: “dit jaar beginnen we de reis om klanten terug te winnen”, iets wat het bedrijf wil bereiken met zijn visie. Welke visie? Het sexy maken van productiviteit.

Veel bedrijven die zich richten op de consument, houden zich maar met één ding bezig, volgens de iets versimpelde weergave van de wereld van Mehdi. Amazon houdt zich bezig met shopping, Spotify met muziek, Netflix met films. En Microsoft met productiviteit. Precies dat wil het bedrijf breed gaan aanbieden aan de consument.

Professionele consument

Het gaat dan om de professionele consument, die al weet hoe bepaalde technologie gebruikt kan worden, maar nog moet uitvogelen hoe die technologie gebruikt kan worden om productiever te zijn. Het doel van de diensten van Microsoft is om ervoor te zorgen dat mensen meer tijd hebben om te besteden aan de dingen die ze echt belangrijk vinden.

De nieuwe producten van Microsoft zullen ondergebracht worden onder de Modern Life Services, die vooral de grens tussen zakelijke en privé apps zullen doen vervagen. Denk aan diensten binnen Windows, Outlook en Office, die zowel voor de thuisgebruiker als de zakelijke klant nuttig zijn.

Tegelijk zijn er ook echte consumentenproducten waar Microsoft mee bezig is. Een daarvan is een slimme thermostaat die aangedreven wordt door virtuele assistent Cortana. Maar het bedrijf werkt aan meer hardware, waaronder een apparaat met twee schermen.