SAP ziet omzet flink groeien dankzij sterke prestaties clouddivisie

Het gaat goed met SAP. Het bedrijf wist zo’n sterke groei in zijn clouddivisie te behalen, dat het afgelopen kwartaal meer verdiende dan verwacht werd. Zowel de omzet als de winst vallen hoger uit in het tweede kwartaal van 2018.

SAP is het meest waardevolle technologiebedrijf van Europa en zag zijn omzet afgelopen kwartaal met tien procent groeien naar zes miljard euro. Verwacht was een omzet van 5,88 miljard euro, maar de omzet viel dus een stuk hoger uit. Dat gold ook voor de operationele winst, die dertien procent groeide en uitkwam op 1,04 miljard euro.

Minder legacy software

De omzet van SAP had hoger uit kunnen vallen, als de divisie die zich bezighoudt met de licenties op legacy software beter had gepresteerd. Deze divisie zag zijn verkopen met vijf procent dalen naar 996 miljoen euro. Dat feit was, ondanks de mooie cijfers van SAP, genoeg voor aandeelhouders om het bedrijf lager te waarderen, waardoor de koers met vier procent daalde.

Uiteindelijk zou de krimp in de divisie rond legacy software echter niet uit moeten maken. Het tweede kwartaal zag SAP vooral zijn clouddivisie enorm groeien; met veertig procent naar 1,23 miljard euro. De omzet die door nieuwe klanten gegenereerd werd groeide met 29 procent naar 421 miljoen euro.

Twee SaaS-diensten

De groei werd vooral gerealiseerd door twee software-as-a-service diensten. Beiden zijn gebouwd op de HANA in-memory database van het bedrijf. Allereerst is er S/4HANA, een verzameling van zakelijke planningstoepassingen die gebruikt worden voor backoffice werkzaamheden zoals het factureren van klanten. Het aantal gebruikers hiervan nam toe tot 8.900 organisaties – in totaal 41 procent meer dan een jaar eerder.

De andere dienst is de C/4HANA-dienst waarmee bedrijven hun consumentenrelaties kunnen beheren. Deze dienst is een nieuwe toevoeging aan de bestaande Customer Experience-bedrijfstak, die met 65 procent groeide tot een omzet van 242 miljoen euro.