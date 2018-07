‘Google wil binnen vijf jaar Android uitfaseren in ruil voor Fuchsia OS’

Al ruim twee jaar werkt een groep medewerkers van Google aan software die uiteindelijk als vervanger van Android moet dienen. Dat is ’s werelds meest gebruikte mobiele besturingssysteem, maar wat Google betreft toe aan vervanging. En dus wordt er door steeds meer medewerkers gewerkt aan Fuchsia OS.

In een uitgebreide special schrijft financieel persbureau Bloomberg over de ontwikkeling van Fuchsia. Dat zou de grenzen waar Android tegenaan loopt moeten verleggen. Het systeem is ontworpen om meer steminteracties met een mobiel apparaat of een andere gadget mogelijk te maken, evenals frequentere veiligheidsupdates. Ook moet Fuchsia er op alle apparaten – van smartphones tot laptops en IoT-apparatuur – hetzelfde uitzien.

Geen roadmap

Er is geen roadmap voor de ontwikkeling van Fuchsia OS. Maar intern zouden er wel al plannen klaarliggen voor de uitrol van het systeem. De bedoeling is dat het binnen drie jaar actief is op smarthome-apparatuur, waaronder slimme speakers. Daarna moeten ook laptops kunnen draaien op Fuchsia, waarna het binnen een jaar of vijf de bedoeling is om Android uit te faseren.

De manier waarop is nog interessant, want momenteel draaien vele miljoenen apparaten op een vorm van Android. De software wordt gebruikt door tientallen hardwarefabrikanten en genereert miljarden aan advertentie-inkomsten. Maar tegelijk zorgt Android ook voor controverses en wordt elke verandering aan de software met argusogen bekeken.

Interne strijd

Ook Fuchsia zou intern al enigszins controversieel zijn geweest. Volgens anonieme ontwikkelaars die spraken met Bloomberg, zou er onder meer interne strijd gevoerd zijn over het basisprincipe van Fuchsia. Dat focust zich naar het schijnt ook heel erg op privacy, onder meer door alle gegevens van gebruikers standaard te versleutelen.

Volgens sommigen zou dat direct indruisen tegen het verdienmodel van Google, dat juist afhankelijk is van het vermogen om advertenties te richten op de locatie en activiteit van zijn gebruikers. Als dat niet onder de mogelijkheden van Fuchsia valt, wordt het moeilijker om dat verdienmodel in stand te houden. Een strijd die overigens in het voordeel van de Google-bazen werd beslecht.