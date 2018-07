Salesforce-donatie geweigerd wegens banden met Amerikaanse grensbewaking

De banden van Salesforce met de Amerikaanse grensbewaking (CBP) leiden na interne protesten ook tot meer verzet door andere partijen. Eerder ondertekenden honderden werknemers een petitie om de banden te eindigen, nu heeft de immigratiebelangenbehartigingsgroep RAICES een donatie van 250.000 dollar (213.000 euro) van de CRM-gigant geweigerd.

Dat zal voor het bestuur van Salesforce als een naar signaal voelen, aangezien CEO Marc Benioff juist de financiële steun aan de grens als reden aandroeg om de goede intenties te laten blijken. In zijn statement verdedigde hij zichzelf door aan te halen tegen het scheiden van kinderen van hun familie te zijn. Het nieuws over de scheiding aan de grens leidde tot de kritiek op het bedrijf.

Salesforce ondertekende in maart nog een deal met de grensbewaking, waarin afgesproken werd dat het bedrijf software ontwikkelt voor het inhuren van personeel. De software, genaamd Community Cloud, is er expliciet op gericht om het proces waarbij nieuw personeel wordt aangetrokken te stroomlijnen. Tegenstanders zien die banden helemaal niet zitten en vrezen dat de software gebruikt wordt om de grensactiviteiten te beheren.

Meerdere oproepen

Benioff beloofde dergelijke praktijken niet mogelijk te maken en zei één miljoen dollar te doneren om getroffen families te helpen. Nadat RAICES 250.000 dollar beloofd werd, gaf de organisatie aan het geld alleen te accepteren als Salesforce de banden met de CBP beëindigt. In een mailwisseling die Gizmodo inzag schreef RAICES dat er maar één juiste actie is bij inhumane en illegale praktijken, en dat is stoppen.

Eerder deze week riepen 22 Salesforce-klanten de CEO ook al op om het contract met de CBP te beëindigen. Zij zijn eveneens van mening dat het doen van donaties niet genoeg is. “We zijn geschokt dat Salesforce overheidsinstanties helpt die mensenrechten overtreden. We kunnen dit niet met een gerust hart negeren”, aldus de bedrijven.

Een federale rechter bepaalde eerder overigens dat de kinderen herenigd moeten worden met hun ouders. Ook bij andere techbedrijven zorgden de ontwikkelingen aan de grens voor onrust. Medewerkers van Amazon en Microsoft riepen eveens op de banden te beëindigen.