Het Google Data Transfer Project laat je data tussen verschillende diensten overzetten

Google heeft een nieuw project gelanceerd, waarmee mensen hun gegevens tussen verschillende diensten kunnen overzetten. Het Google Data Transfer Project is een samenwerking van Google, Facebook, Microsoft en Twitter, dat probeert dit proces zo eenvoudig en gestroomlijnd mogelijk te maken.

Dat meldt de site ZDNet vandaag. Het open-source Data Transfer Project (DTP) is nu op GitHub te vinden en is bedoeld om tools te ontwikkelen die consumenten ertoe in staat stellen eenvoudig hun data van de ene naar de andere dienst over te zetten.

Download Your Data

Het DTP bouwt voort op een eerdere dienst van Google: Download Your Data, dat ook Takeout heette. Gebruikers kunnen dat gebruiken om een machine-readable kopie van hun data te downloaden. Het gaat dan om de gegevens die op meer dan vijftig Google-producten te vinden zijn. Download Your Data stelt gebruikers er ook toe in staat hun Google Drive-bestanden direct over te zetten naar Box, Dropbox of Microsoft OneDrive.

Het doel van DTP is om dit project uit te bouwen naar meer diensten. De gedachte is om twee interfaces te bouwen, die een gewone gebruiker kan begrijpen. Aan de achterkant moet dan de dataoverdracht plaatsvinden, iets dat mogelijk gemaakt wordt door API’s. De bedoeling is dat dit allemaal ook werkt met adapters, die dataformats om zullen zetten naar standaard bestandsformaten. Data binnen de modellen die daaruit voortkomen, zal gebruikt worden om de gegevens van systeem naar systeem over te zetten. Uiteraard zullen de gegevens versleuteld overgezet worden.

Eenvoudig werkbaar?

De vraag is of DTP eenvoudig werkbaar te maken valt. Het overzetten van de gegevens van de ene dienst via een adapter is een goed principe, dat ook kan werken, maar in de praktijk ook relatief vaak voor inconsistenties kan zorgen. Die inconsistenties kunnen het ingewikkeld maken om dit project goed uit te ontwikkelen.

Tegelijk is het project op zichzelf al erg mooi. Dat grote techbedrijven eraan werken om hun systemen tot zeker niveau uitwisselbaar te maken – zodat de gegevens overgezet kunnen worden – maakt dat de gebruiker immers meer keuze heeft. De vraag is wel hoe snel dit gerealiseerd kan worden; het prototype van DTP werkt al, maar ondersteunt nog lang niet alle veelgebruikte diensten.