‘Google Ventures laat investeringsbeslissingen enkel door AI nemen’

Kunstmatige intelligentie kan op een flink aantal vlakken een rol van betekenis spelen. Eén van die vlakken is het nemen van beslissingen ten aanzien van investeringsprojecten. Naar het schijnt heeft de investeringsfirma van Alphabet, Google Ventures, mensen nu helemaal vervangen met kunstmatige intelligentie als het hierop aankomt.

Dat claimt de site Axios op basis van bronnen binnen Google Ventures. Volgens de site maakt Ventures gebruik van een algoritme dat ‘The Machine’ heet en effectief toestemming geeft, of weigert, voor nieuwe investeringen. Ook beslist het algoritme over de vraag of er extra geld in bepaalde projecten gestoken moet worden.

Rood, groen, geel

The Machine werkt met een mengeling van machine learning en kunstmatige intelligentie om investeringsbeslissingen te nemen. Die beslissingen worden gemaakt op basis van de gegevens die de kunstmatige intelligentie krijgt van menselijke medewerkers. Het gaat om gegevens rond het bedrijf, marktgegevens, het formaat van de investeringsronde, welke partners er zijn en welke bedrijven eerder geïnvesteerd hebben enzovoorts.

Het algoritme zou vervolgens op basis van deze gegevens een verkeerslichtsysteem hanteren om aan te geven of een investering door moet gaan. Groen licht geeft uiteraard aan dat de kans om te investeren gegrepen moet worden. Rood licht betekent dat er geen geld geïnvesteerd mag worden en geel licht geeft aan dat er met een zekere voorzichtigheid doorgegaan moet worden.

Geen onderbuik

Niet alleen mocht The Machine beslissingen nemen over investeringen, ook zou de kunstmatige intelligentie gebruikt zijn om andere zakelijke kansen te zoeken. Daar zou het algoritme nog niet zo goed in zijn. De vraag is ook of investeerders echt blij zijn met het systeem.

In een anonieme reactie tegenover The Machine wordt bijvoorbeeld geklaagd dat het algoritme voorkomt dat mensen op hun buikgevoel af kunnen gaan. Daardoor zouden mogelijk lucratieve kansen niet gegrepen worden, omdat The Machine afgaat op wat veilig is. Vooral risicovolle gokken zouden uiteindelijk grote overwinningen blijken.