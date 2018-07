Ultimaker breidt uit in Aziatisch-Pacifisch gebied

Het Nederlandse Ultimaker laat aan Techzine weten over de opening van een nieuw kantoor in de APAC (Aziatisch-Pacifisch)-regio. Dit nieuwe kantoor vestigt zich in Singapore. Naar eigen zeggen is deze uitbreiding nodig wegens de groeiende vraag naar Ultimaker 3D-printers.

Het bedrijf ziet dat de toepassing van 3D-printen steeds verder uitbreidt. Waar 3D-printen voorheen vooral ingezet werd voor prototyping, is het nu een techniek die leidt tot verandering in de productie-omgeving. Verschillende bekende merken, zoals Volkswagen en Bosch, gebruiken de 3D-printers van Ultimaker al.

Ook in de APAC-regio ziet het bedrijf de vraag stijgen. “Zowel van grote multinationals als innovatieve mkb’ers”, legt CEO Jos Burger uit. Met het kantoor moet hier lokaal op ingesprongen worden. Het huidige netwerk van salespartners in de regio is zo beter te ondersteunen.

Bestuur

Gelijktijdig laat het bedrijf weten dat Benjamin Tan benoemd is tot Vice President Asia Pacific bij Ultimaker in Singapore. Tan deed ervaring op als Channel Director bij Dassault Systèmes, een partij die zich eveneens richt op 3D-technologie. Volgens Tan is er een sterk potentieel voor de ontwikkeling van 3D-printing in de regio, omdat er steeds meer interesse voor additive manufacturing in APAC is.

Tan verwijst naar het Wohlers Report, dat voor de regio een aandeel van 30 procent van de wereldwijde 3D-printingmarkt verwacht. De nieuwe bestuurder benadrukt dat de inspanningen gericht worden op multinationals, om met hen nauw samen te werken om de supply chain te verbeteren.

Werkgelegenheid

In de aankondiging schrijft Ultimaker tevens dat de groei binnen het bedrijf leidt voor veel nieuwe banen op verschillende locaties in de wereld. Hoeveel werkgelegenheid er in Singapore ontstaat door de uibtreiding, benoemt het bedrijf niet. Voorlopig zien we op de website één vacature staan voor deze locatie.