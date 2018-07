Atos neemt IT-dienstverlener Syntel over voor 3,4 miljard dollar

Atos heeft bekend gemaakt dat het Syntel overneemt voor 3,4 miljard dollar. Daarmee wil het Franse IT-bedrijf zijn positie op de Amerikaanse markt versterken. Het is de verwachting dat de overname eind dit jaar afgerond zal zijn. De besturen van zowel Atos als Syntel hebben overigens al hun fiat gegeven.

In de bekendmaking van de overname, maakt Atos bekend dat de diensten van Syntel vooral gezien worden als aanvulling op zijn reeds bestaande aanbod. Beide bedrijven houden zich bezig met zakelijke IT-dienstverlening. Syntel heeft echter een sterkere positie op de Amerikaanse markt en dat aandeel wilde Atos ook graag aan zijn portfolio toevoegen.

Positie en werknemers

Atos stelt in zijn bericht dat de combinatie van de twee bedrijven enerzijds zal zorgen voor kostenbesparingen door synergie, maar anderzijds ook voor een “uniek portfolio van end-to-end digitale transformatie voor klanten” moet zorgen. Het gaat onder meer om ongespecificeerde “digitale diensten, intelligente automatisering en IT-modernisering”.

De circa 23.000 medewerkers van Syntel zijn actief in zo’n dertig landen. Van die 23.000 mensen, zijn er 18.000 actief in India. De verwachting is dat zij allemaal aan de slag gaan voor Atos. “De transitie vormt een belangrijke stap in de strategie van Atos om wereldwijde schaalgrootte te bereiken”, valt nog te lezen in de aankondiging.

Omzet van de bedrijven

Vorig jaar bedroeg de totale omzet van Syntel 924 miljoen dollar. 89 procent van dat bedrag is afkomstig uit de Verenigde Staten, waarbij persbureau Bloomberg opmerkt dat 45 procent daarvan afkomstig is van drie klanten: American Express, FedEx en State Street Bank. Kortom: met deze overname verwerft Atos een significant marktaandeel in de Verenigde Staten.

Atos zelf had vorig jaar zo’n honderdduizend mensen in dienst en behaalde een jaaromzet van 14,87 miljard dollar.