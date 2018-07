Microsoft voegt PowerShell Core toe aan Ubuntu Snap Store

De liefde van Microsoft aan Linux blijft duren. Het stelt PowerShell Core beschikbaar in de Ubuntu Snap Store. Eerder dit jaar Microsoft zijn Store open om Ubuntu 18.04 te verwelkomen. Windows File Explorer kan ondertussen ook een Linux Shell openen.

Microsoft houdt van Linux sinds CEO Satya Nadella het roer overnam. Het maakte eerder dit jaar zelfs een eigen OS voor Azure gebaseerd op Linux. De muren rondom Windows worden stilaan gesloopt. Vandaag heeft Microsoft de command-line shell en scripting taal PowerShell Core beschikbaar gesteld op de Ubuntu Snap Store als Snap-pakket.

Containerapp

Snap-pakketjes zijn containerapplicaties die kunnen worden geïnstalleerd op heel wat Linux distro’s. Joey Aiello, PM voor PowerShell bij Microsoft zegt dat dit type app’s heel wat voordelen biedt. “Sna-pakketten zijn volledig zelfstandig, zodat je je nooit zorgen moet maken om specifieke versies of shared libraries op je machine. Updates voor Snap-pakketten gebeuren automatisch en zijn safe to run omdat ze geen interactie zoeken met andere applicaties of systeembestanden zonder jouw toestemming.”

Om PowerShell Core als Snap-pakket te installeren op een Linux-gebaseerd OS, moet je eerst snapd installeren en daarna het commando snap install powershell –classic uitvoeren. Typ daarna het commando pwsh in de terminal.

Voor- en nadelen

Windows blijft regelmatige verbeteringen doorvoeren aan het Windows Subsystem for Linux (WSL). Hiermee kan Windows 10 verschillende GNU/Linux distro’s draaien vanuit de Windows Store. Zo kan je direct aan de slag met Ubuntu, openSUSE, Fedora en andere distro’s die beschikbaar zijn of in de toekomst aan de Store worden toegevoegd.

WSL geeft trouwens ook de mogelijkheid om twee Linux distro’s tegelijk te draaien naast elkaar. Microsoft wil van Windows de beste ontwikkelomgeving maken. Er zijn echter nog wel nadelen volgens TechRepublic vergeleken met een echt GNU/Linux-systeem. Microsoft ondersteunt geen desktop-omgevingen of grafische applicaties op WSL. Het is verder ook niet bruikbaar voor productieworkloads, bijvoorbeeld een Apache-server die een website ondersteunt.