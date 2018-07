EU onderzoekt overname Gemalto door Thales

De Europese Commissie gaat diepgravend onderzoek doen naar de beoogde overname van Gemalto door Thales. Door de deal van zo’n 4,8 miljard euro worden twee marktleiders op het gebied van securityhardware één. Dat is iets waar de EU zich met name zorgen om maakt.

De Commissie ziet namelijk dat de fusie kan leiden tot hogere prijzen voor ‘hardware security modules’. Ook schaadt de overname mogelijk de keuze en innovatie voor dergelijke modules. Hiermee doelt de Commissie op apparaten die encryptie-software draaien voor het genereren, beschermen en beheren van encryptiesleutels. Gegevens worden beschermd in een veilige, tegen fraude bestand zijnde omgeving.

Tegenover Financial Times zegt Thales in ieder geval constructieve gesprekken met de Commissie te voeren en de nodige informatie te leveren. “Het overnameproject vordert zoals gepland, met verschillende stappen om de wettelijke autorisaties in verschillende landen te verkrijgen. Zoals eerder gezegd, verwachten we eind dit jaar definitieve afronding”, aldus Thales.

Antwoord

Margrethe Vestager, de Eurocommissaris van Mededinging, is van mening dat de maatschappij steeds afhankelijker wordt van security-oplossingen. Deze oplossingen worden niet alleen ingezet voor persoonlijke informatie, maar ook alle soorten sociale en commerciële data.

Het diepgravend onderzoek moet uitsluitsel geven of de beoogde overname niet leidt tot hogere prijzen of minder keuze voor de modules. Daarnaast wil de Commissie met het onderzoek aantonen in hoeverre de twee bedrijven naaste concurrenten zijn en wat de potentiële reactie van concurrenten zal zijn.

De Commissie geeft zichzelf 90 dagen de tijd om dergelijke vragen te beantwoorden. Uiterlijk 29 november wordt er een besluit genomen.

Voorgaande stappen

In december bereikte Thales een akkoord om Gemalto te kopen voor bijna 4,8 miljard euro. Daarvoor wees Gemalto nog een bod van Atos af, dat 4,3 miljard voor het bedrijf over had. Na het bekendmaken van de deal zei Thales zijn digitale businesses met Gemalto te combineren, dat onder zijn eigen merk zaken blijft doen. Door de overname ontstaat er een bedrijf dat tot de top drie digitale security-spelers behoort, gaven de partijen al aan.