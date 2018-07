Google lanceert nieuwe partnerprogramma’s om Cloud Platform te laten groeien

Gisteren maakte Google, een dag voor de formele opening van de Cloud Next-conferentie, dat het met diverse partnerbedrijven werkt aan manieren om het gemakkelijker te maken voor klanten om hun software-as-a-service diensten op het Google Cloud Platform te draaien. Het gaat om samenwerkingen met onder meer Box, MongoDB en Salesforce.

Om dat te vereenvoudigen, komt Google met een reeks nieuwe partnerprogramma’s die ontworpen zijn om klanten ook aan te moedigen om hun SaaS-apps naar het Google Cloud Platform over te zetten. Al die zaken moeten het een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor bedrijven om die overstap te maken.

Bedrijven overhalen

Er zijn een aantal programma’s waarmee Google klanten wil overhalen om die overstap te maken. Zo zal het zijn partners helpen om het idee van door Google beheerde SaaS-toepassingen pitchen. Een tweede programma is erop gericht een vanuit Google geleverd klantbetrouwbaarheidsteam op de SaaS-dienst te zetten, zodat de producten ook echt goed en stabiel in de cloud draaien.

Daar zet Google ook een online gemeenschap op, waar bedrijven met elkaar informatie kunnen delen over de beste SaaS-praktijken op de Google-cloud. Google zal zijn partners verder belonen middels een nog op te zetten fonds. Hoe dat er precies uit komt te zien en om wat voor bedragen het gaat is niet bekend.

Nieuwe integraties

Verder is het van plan om een aantal nieuwe integraties aan te kondigen tijdens zijn Next-conferentie. Een daarvan is een uitgebreidere samenwerking met Deloitte Touche Tohmatsu, waarbij de twee bedrijven samen nieuwe diensten lanceren die het mogelijk maken om SAP SE-applicaties op de Google-cloud te laten draaien.

Daarnaast zijn er samenwerkingen met onder meer Intel en Appsbroker Consulting aangekondigd om tips te bieden voor klanten die hun high-performing workloads naar het Google Cloud Platform over willen zetten. De samenwerking die er al is met Cisco Systems wordt ook uitgebreid, waarbij vooral kunstmatige intelligentie een grotere rol zal krijgen.

Meer momentum

Middels dit soort samenwerkingen hoopt Google steeds meer bedrijven zover te krijgen naar zijn clouddienst over te stappen. De omzet van het Google Cloud Platform is niet bekend, al weten we van CEO Sundar Pichai dat het meer dan een miljard dollar per kwartaal oplevert.

Ook bleek uit een onderzoek dat het bedrijf een marktaandeel van zes procent schijnt te hebben. Amazon Web Services zou een aandeel van 33 procent hebben en Microsoft Azure 13 procent.