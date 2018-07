Fortinet brengt meer Security Fabric-oplossingen naar Google Cloud Platform

Fortinet maakt tijdens de Cloud Next-conferentie bekend zijn aanbod Security Fabric-oplossingen voor het Google Cloud Platform (GCP) uit te breiden. Waar voorheen de FortiGate Next-Generation Firewall beschikbaar was, zijn nu FortiManager, FortiAnalyzer en FortiWeb te gebruiken op het GCP. Ook de recente geïntroduceerde Fabric Connectors zijn beschikbaar.

Met de Facric Connectors wil Fortinet de problemen rond de migratie van workloads verlichten. Ze bieden integratie op basis van een muisklik in combinatie met mogelijkheden voor automatisering en synchronisatie tussen het Google Cloud Platform en on-premise omgevingen. Zo is het voor organisaties mogelijk om op eenvoudige wijze uniforme beleidsregels toe te passen op meerdere instances.

Tijdens Cloud Next kondigde Fortinet tevens aan dat er nieuwe pay as you go-modellen komen voor FortiGate en FortiWeb, die terug te vinden zijn in de Google Cloud Platform Marketplace. In combinatie met de mogelijkheid om een schaalbare cluster van Fortinet-instances in te richten draagt het nieuwe betaalmodel bij aan transparante beveiliging zonde digitale beveiligingsprocessen te vertragen.

Verder kunnen organisaties de virtual instances van FortiManager en FortiAnalyzer afnemen voor NOC-SOC-beveiliging (Network Operations Center en Security Operations Center) en een beroep doen op de FortiWeb WAF en FortiGate Next-generation Firewall.

Toepassing

Fortinet geeft aan dat netwerken van organisaties groeien, waardoor ook het aanvalsoppervlak toeneemt. Daardoor is er behoefte voor beveiligingsoplossingen die meerdere omgevingen kunnen omspannen zonder voor extra complexiteit te zorgen. De uitgebreidere ondersteuning speelt hier op in.

Met de Security Fabric kunnen gebruikers beveiligingsregels beheren via een centrale console. Gebruikers van GCP beschikken daarnaast over bedreigingsinformatie van FortiGuard Labs en FortiOS. Dit besturingssysteem biedt grip op de beveiliging van fysieke, virtuele en cloud-omgevingen en een overzicht van alle workloads.

Cloud Next

Tijdens Cloud Next komen er meer aankondigingen naar buiten die betrekking hebben op het GCP. Zo zagen we dinsdag al dat Google met nieuwe partnerprogramma’s komt, die het voor klanten eenvoudiger maken om SaaS-diensten op GCP te draaien. De conferentie vindt de gehele week nog plaats, houd Techzine in de gaten voor de interessante ontwikkelingen rondom Google Cloud.