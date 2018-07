Netgear-dochter Arlo lanceert de Audio Doorbell

Arlo, de home security spin-off van Netgear, heeft weer nieuwe hardware aan zijn portfolio van connected devices toegevoegd. Het gaat om de Arlo Audio Doorbell, die elke keer als iemand op de bel drukt, gesprekken doorzet naar de smartphone van de eigenaar.

Op die manier kunnen bezoekers met de gebruiker praten, of een stembericht achterlaten als ze bijvoorbeeld niet thuis zijn. Het product draait op twee AA-batterijen en kan daarmee ongeveer een jaar vooruit. Mocht dat niet genoeg voor je zijn, dan is het ook mogelijk om de Audio Doorbell direct aan je stroomnetwerk te haken.

Geen camera

In wat vermoedelijk een poging de kosten van het apparaat iets te drukken is, heeft Arlo geen camera in de deurbel gezet. Daarmee onderscheidt de Arlo Audio Doorbell zich ook meteen van de concurrentie. Die hebben vaak ook een beeldfunctie, maar die ontbreekt nu dus. In plaats daarvan moeten gebruikers het doen met stemfunctionaliteit.

Tegelijk biedt het geheel daardoor ook een zekere flexibiliteit. Niet iedereen heeft immers behoefte aan een deurbel met camera. Mocht iemand daar toch behoefte aan hebben, dan is er altijd nog de mogelijkheid om de Arlo Audio Doorbell te koppelen aan een van de vele camera’s van Arlo.

Arlo Chime

Mocht je dat willen, kan je de Arlo Audio Doorbell ook direct verbinden met de Arlo Chime. Die speaker moet in de loop van de herfst op de markt komen en zal mensen binnenshuis een signaal geven als iemand aanbelt. Zo ben je dus niet helemaal van je smartphone afhankelijk.

De verwachting is dat de Arlo Audio Doorbell in de loop van de herfst verkrijgbaar is. Wanneer precies is niet bekend, noch weten we de prijs.