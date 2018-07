‘Omzet zakelijke telecommarkt daalt tot onder 600 miljoen euro per kwartaal’

De Nederlandse markt voor zakelijke telecomdiensten genereerde in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 594 miljoen euro. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Telecompaper. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 valt de omzet 7,2 procent lager uit.

Volgens het rapport komt de daling vooral doordat mobiele telefonie, vaste telefonie en datanetwerken minder omzet genereren. Tegelijkertijd groeit de omzet van zakelijk vast breedband, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder steeg de omzet met 4,2 procent naar 72 miljoen euro.

Binnen het rapport werden mobiele diensten opgesplitst in gewoon mobiel (spraak plus data) en mobiel data only (voor laptops, etc.). De tweede categorie zag de omzet met 2,4 procent dalen vergeleken met het eerste kwartaal van 2017, naar 40 miljoen. Voor gewoon mobiel ging de omzet echter met 8,6 procent omlaag, wat resulteert in 267 miljoen euro opbrengsten. Telecompaper benoemt de negatieve impact van regulering en toenemende prijsdruk door stevige concurrentie als de voornaamste oorzaken.

Marktleiders

Bij de operators is KPN marktleider met 48,6 procent van de totale zakelijke telecomomzet. Telecompaper neemt hierin alle subbrands mee, zoals Yes Telecom en Telfort Zakelijk. Het marktaandeel is hetzelfde als in het eerste kwartaal van 2017, maar de onderliggende omzet daalde ondanks de overname van Solcon (tweede kwartaal 2017) met 7,1 procent.

Nummer twee VodafoneZiggo moet het doen met een marktaandeel van 27,6 procent. Dit komt neer op een daling van 0,5 procentpunten vergeleken met VodafoneZiggo’s marktaandeel in het eerste kwartaal van 2016. De zakelijke omzet van deze partij daalde met 8,0 procent, net zoals bij KPN vooral vanwege mobiel

Het gecombineerde marktaandeel van Tele2 Nederland en T-mobile komt uit op 12,5 procent. Deze partijen worden gecombineerd vanwege de geplande overname.

Internet of Things

Telecompaper haalt wel aan dat er wellicht verandering aan zit te komen. Alle operators hebben namelijk aangekondigd dat 2018 het jaar van IoT wordt, waardoor het omzetverlies bij traditionele mobiele diensten wellicht gedeeltelijk gecompenseerd kan worden. KPN zet naar eigen zeggen stevig in op IoT en Vodafone ziet naast connectiviteit ook andere mogelijkheden met IoT. Verder bestempelt Tele2 zichzelf meer als een challenger en is T-Mobile wat voorzichtiger. Die laatste partij kondigde wel aan in de zomer IoT-pakketten voor bedrijven aan te gaan bieden.