Microsoft lanceert gratis preview van Office 2019 serverproducten

De 2019-versies van on-premise Office-serverproducten zijn vandaag beschikbaar als gratis preview om mee aan de slag te gaan. Later dit jaar zou de officiële versie beschikbaar moeten zijn. Office 365-klanten genieten al langer van de nieuwste functies die in de 2019 preview zitten.

Vanaf vandaag stelt Microsoft previews gratis beschikbaar van Exchange Server 2019 en Skype for Business Server 2019. Het gaat om on-premise versies van Microsoft Server-producten en opvolgers van de 2016-versies. De finale release van de 2019-versie wordt later dit jaar verwacht. ZDNet verwacht rond oktober de definitieve lancering.

Server preview

De Office 2019 server-releases werken op Windows Server 2016 en ook in Windows Server 2019 die sinds maart in preview beschikbaar is. Ook die krijgt later dit jaar een officiële lancering. Exchange Server 2019 kan worden geïnstalleerd op Windows Server 2019 Core.

Microsoft heeft een aantal nieuwe functies gedeeld in een blogpost. Voor meer gedetailleerde informatie kan je hier terecht. Dit zijn alleszins de belangrijkste aanpassingen:

Exchange Server 2019 : voegt verbeterde zoekfunctionaliteit toe met Bing en meer kalenderfuncties. Bevat voortaan ‘Do Not Forward’ en eenvoudig delen van kalenders.

: voegt verbeterde zoekfunctionaliteit toe met Bing en meer kalenderfuncties. Bevat voortaan ‘Do Not Forward’ en eenvoudig delen van kalenders. Skype for Business Server 2019 : verbeteringen rond hybride support en toevoeging van nieuwe functies zoals Cloud Voicemail, Cloud Org Auto Attendant, Cloud Call Data Connector en een meer gestroomlijnde migratie naar Teams.

: verbeteringen rond hybride support en toevoeging van nieuwe functies zoals Cloud Voicemail, Cloud Org Auto Attendant, Cloud Call Data Connector en een meer gestroomlijnde migratie naar Teams. SharePoint Server 2019 : voegt een modernere interface toe samen met verbeterde prestaties en schaal. Vereenvoudigt management en verdiept SharePoint Framework-integratie. Deze preview is voorlopig nog niet beschikbaar, maar heel binnenkort wel.

: voegt een modernere interface toe samen met verbeterde prestaties en schaal. Vereenvoudigt management en verdiept SharePoint Framework-integratie. Deze preview is voorlopig nog niet beschikbaar, maar heel binnenkort wel. Project Server 2019: bevat samenwerkingsmogelijkheden gevoed door SharePoint Server 2019. Voegt verbeterde prestaties en schaalbaarheid, betere rapportering en ondersteuning voor een uitgebreide set aan programmeerinterfaces. Deze preview is voorlopig nog niet beschikbaar, maar heel binnenkort wel.

Windows en Mac

Klanten die lid zijn van Office 365 maken automatisch al gebruik van de nieuwste functies die hierboven staan omschreven. De on-premise versies van de serverproducten zijn bedoeld voor zakelijke gebruikers die niet geen cloud willen of hun workload niet naar de cloud kunnen verhuizen.

Microsoft stelde eerder dit jaar al publieke previews beschikbaar van Office 2019 voor Windows en Office 2019 voor Mac. Een exacte datum voor de lancering van Office 2019 is er niet, maar beide pakketten zouden dit najaar beschikbaar moeten zijn.