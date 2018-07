Microsoft wil valsspelers bij games opsporen met kunstmatige intelligentie

Microsoft heeft een nieuwe manier bedacht om valsspelers bij Xbox-games aan te pakken. Daarvoor heeft het bedrijf patent aangevraagd op kunstmatige intelligentie die hen opspoort door hun geschiedenis te doorzoeken op verdachte prestaties. Er wordt niet binnen actieve games naar valsspelers gezocht.

Uit de patentaanvraag, die gepubliceerd is door het US Patent and Trademark Office, blijkt dat de kunstmatige intelligentie van Microsoft zeer specifiek te werk gaat. Waar Valve AI probeert te ontwikkelen die zoekt naar valsspelers in actieve games, doet die van Microsoft dat enkel door te kijken naar interacties tussen game en platform.

Daadwerkelijke prestaties

De kunstmatige intelligentie van Microsoft zoekt naar onder meer prestaties van gamers. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de scores die bij het Xbox-platform terecht komen, maar ook naar de rangschikking van spelers op basis van hun daadwerkelijke prestaties. Zo kan er volgens Microsoft beter gezocht worden naar valsspelers.

Microsoft stelt dat het soms niet duidelijk blijkt uit een game, of iemand nou valsspeelt of niet. Door de kunstmatige intelligentie een grote dataset te geven, kan bepaald worden of iemand mogelijk valsspeelt. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudig te zien of iemand binnen een uur of vijf een prestatie levert die pas verwacht mag worden als iemand tien uur ervaring heeft.

Strijd met valsspelers

Veel meer bedrijven die games maken, of een platform bieden voor ontwikkelaars, binden de strijd aan met valsspelers en gebruiken daar kunstmatige intelligentie voor. Valve werkt al jaren aan een systeem dat cheatbots kan opsporen in games. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat mensen een stuk eerlijker hun spellen spelen en dat het plezier van anderen niet bedorven wordt.