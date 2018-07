Zelfrijdende auto’s Uber na fataal ongeluk weer de weg op in Amerika

Nadat er in maart een fataal ongeluk plaatsvond waar een zelfrijdende auto van Uber bij betrokken was, werden de voertuigen van de weg gehaald. Sinds deze week mogen ze echter weer de weg op, al zitten er voorlopig nog menselijke chauffeurs achter het stuur.

Dat meldt Uber-topman Eric Meyhofer vandaag in een uitgebreid bericht op Medium. De auto’s die zelfstandig kunnen rijden gaan de weg weer op, maar mogen voorlopig niet zonder chauffeurs rijden. De bedoeling is dat er ten alle tijden een mens achter het stuur zit, evenals een aanvullend persoon die aantekeningen maakt van andere opvallende zaken.

Inzicht in verkeersgedrag

Door mensen mee te laten rijden met de Uberritjes, denkt het bedrijf inzicht te krijgen in de verschillende zaken die de auto’s tegen kunnen komen op straat. Die zaken geven inzicht in het gedrag van mensen in het verkeer en daarmee in de zaken waar zelfrijdende auto’s rekening mee moeten houden. Dat wordt vervolgens virtueel verwerkt en nagebootst in testsystemen.

Niet alleen zitten er voorlopig mensen achter het stuur, ook heeft Uber een nieuw systeem ontwikkeld dat chauffeurs in de gaten moet houden. Als het systeem opmerkt dat zij niet zitten op te letten, is er een audiowaarschuwing. Zo moeten chauffeurs van Uber niet meer betrokken raken bij ongelukken. Interessant is dat Uber op deze manier ook meer informatie wil toevoegen aan het kaartensysteem waarmee de auto’s navigeren.

Beeldvorming aanpakken

Zelfrijdende technologie is in opmars. Maar er vinden zo nu en dan ongelukken plaats, waar autonome voertuigen bij betrokken zijn. Lang niet altijd gaat het om fatale ongelukken en vaak blijkt bij ander onderzoek dat menselijke factoren de oorzaak van de ongelukken vormen.

Toch is de beeldvorming niet altijd positief. Uber-topman Meyhofer schrijft dan ook dat deze nieuwe maatregelen ervoor moeten zorgen dat de veiligheid van hun voertuigen groter wordt. Transparantie speelt hier ook een hoofdrol in, waarmee het de hoop is dat het publiek positief blijft over zelfrijdende voertuigen.