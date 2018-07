ESET sluit zich aan bij Europol’s Cybercrime Centre

ESET laat weten dat het per direct lid is van de Advisory Group on Internet Security van Europol. Deze groep werk binnen het European Cybercrime Centre van Europol. Senior Research Fellow Righard Zwienenberg zal ESET binnen de groep vertegenwoordigen.

Het European Cybercrime Centre richt zich op het versterken van de respons van politie en justitie op cybercriminaliteit en het beschermen van Europese inwoners, organisaties en overheid tegen online criminaliteit. Dit is onder andere mogelijk door inbreng van verschillende security-bedrijven. Andere leden zijn bijvoorbeeld Cisco, McAfee, Bitdefender, Check Point, Microsoft en Trend Micro.

Intenties

Zwienenberg geeft aan in sommige gevallen al de krachten met justitie en politie te bundelen voor het opsporen van cybercriminelen. Met zijn input en kennis hoopt ESET online gebruikers te helpen en dienen en cybercrime-praktijken te bestrijden. Steven Wilson, hoofd van European Cybercrime Centre, geeft dan ook aan blij te zijn met ESET als nieuw lid. Hij denkt dat dit gaat helpen om het steeds groter wordende probleem van kwade activiteiten aan te pakken.

ESET benadrukt cybercriminelen te willen aanpakken, ongeacht waar zij zich bevingen. Het maakt dus niet uit of dit binnen of buiten Europa is. Bijvoorbeeld eind vorig jaar werkte het bedrijf samen met verschillende autoriteiten, waaronder Europol, om een belangrijke botnetoperatie onder de naam ‘Gamarue’ op te rollen.

Europol beschikt binnen de European Cybercrime Centre overigens over meer adviesgroepen om de cybercrime aan te pakken. Zo is er nog een groep gericht op de financiële dienstverlening en een groep gericht op communicatie-providers. In die eerste bevinden zich voral banken en betaalproviders, in de tweede vinden we bijvoorbeeld Ericsson en KPN.